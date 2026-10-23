Colas en las tiendas de Apple en Madrid y Barcelona, pero también en Nueva York para comprar el iPhone Duo

La cara B de los nuevos iPhone anunciados por Apple: algunas funcionalidades que no llegarán a España, ni a todos los teléfonos

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El iPhone Duo de Apple ha reavivado el entusiasmo de los fans de los productos de la manzana con colas en sus tiendas de Madrid y Barcelona, pero también en Nueva York, Hong Kong y Sidney. Cientos de personas han despertado este viernes expectantes para hacerse con el móvil plegable de Apple, pese a que cuesta 2.300 euros en su versión más básica. La gente ha corrido a las tiendas físicas porque los pedidos 'online' informan que la entrega será en enero de 2027.

El nuevo plegable de Apple llega al mercado con una oferta limitada y una fuerte demanda que ha vuelto a provocar las colas en sus tiendas de todo el mundo, como las que se han visto esta mañana en la de Sol, donde se mezclaban los interesados por el iPhone Duo con los acampados por la vivienda.

En la tienda de Apple, en Barcelona, las escenas se han repetido y desde bien temprano en la mañana, antes de que abrieran sus puertas, ya había cola y gente esperando para ser los primeros en tener el último modelo de la compañía.

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El nuevo teléfono de Apple ha salido a la venta este viernes, y los primeros envíos llegarán a las tiendas de Apple de todo el mundo. También comenzará a llegar a los hogares de aquellos clientes que hayan realizado su pedido con la suficiente antelación como para garantizar la entrega este primer día.

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Colas en las tiendas Apple de Madrid, Barcelona y Nueva York

Estas colas y aglomeraciones, que hemos visto en Madrid y Barcelona habían desaparecido en los últimos años, pero esta vez es diferente. Las existencias para las reservas de dispositivos eran tan limitadas que muchos clientes que esperaban conseguir el Duo el día del lanzamiento no tienen más remedio que hacer cola y acudir a la tienda a ver si dispone del iPhone Duo, según explican en Bloomberg.

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En la tienda insignia de Apple, en la Quinta Avenida de Nueva York, donde los altos ejecutivos de la multinacional suelen abrir las puertas a los compradores, había una cola de clientes sin reserva previa desde este jueves y los periódicos informaron de colas similares en Asia y Australia.

El iPhone Duo, al ser uno de los smartphones más caros del mercado había provocado dudas sobre cuál sería realmente su demanda. Sin embargo, estas colas están demostrando que el interés existe.