Cuándo se sabe si te ha tocado mesa electoral

Marta Egea 26 OCT 2026 - 08:30h.

Los ciudadanos seleccionados como presidentes, vocales o suplentes recibirán una notificación oficial en los tres días posteriores al sorteo

Ya se puede solicitar el voto por correo para el 29N: fecha límite para pedirlo y último día para entregarlo en Correos

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MadridLas elecciones generales del próximo 29 de noviembre de 2026 están cada vez más cerca y, además de decidir su voto, miles de españoles comienzan a preguntarse si tendrán que pasar el domingo formando parte de una mesa electoral. Una responsabilidad que puede alterar los planes de fin de semana y que, a diferencia de acudir a las urnas, no es voluntaria.

Aunque todavía quedan varias semanas para los comicios, el calendario electoral ya marca cuándo se realizarán los sorteos para elegir a los presidentes, vocales y suplentes de las mesas. También determina cuánto tiempo tienen los ayuntamientos para comunicar los nombramientos y qué deben hacer los ciudadanos que no puedan cumplir con su obligación.

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Por tanto, aquellos que quieran saber si les tocará formar parte de una mesa electoral deberán estar especialmente atentos a los últimos días de octubre y a las primera semana de noviembre.

Cuando se celebran los sorteos de las mesas electorales para el 29 de noviembre

La designación de los miembros de las mesas electorales está regulada por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que establece que los sorteos deben celebrarse entre los días vigésimo quinto y vigésimo noveno posteriores a la convocatoria de elecciones.

En esta ocasión, el Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 6 de octubre, convocó oficialmente las elecciones generales para el domingo 29 de noviembre. De acuerdo con este calendario, los sorteos de las mesas electorales se celebrarán entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre de 2026, ambos incluidos.

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No obstante, esto no quiere decir que todos los ayuntamientos deban realizar el sorteo el mismo día. Cada municipio puede marcar su propia fecha dentro del periodo permitido, por lo que algunos ciudadanos conocerán sus designación antes que otros. Los sorteos son públicos y están organizados por los ayuntamientos bajo la supervisión de las juntas electorales de zona. Su finalidad es garantizar que la selección de los integrantes de las mesas se realice de manera aleatoria y conforme a los requisitos marcados por la legislación.

Cuándo llega la notificación si te ha tocado una mesa electoral

Una vez celebrado el sorteo, comienza el proceso de comunicación a las personas seleccionadas. Según el artículo 27 de la LOREG, los ayuntamientos disponen de un plazo de tres días para notificar oficialmente la designación a los ciudadanos elegidos como presidentes, vocales o suplentes.

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Por tanto, teniendo en cuenta las fechas previstas para los sorteos, las notificaciones deberán tramitarse entre finales de octubre y los primeros días de noviembre. Para los municipios que celebren el sorteo del 4 de noviembre, el plazo ordinario llegará hasta el 7 de noviembre.

La comunicación se realiza mediante una notificación oficial, habitualmente entregada en mano en el domicilio del interesado. Junto con ella se facilita un manual de instrucciones que explica las funciones de cada integrante de la mesa, los horarios y las principales responsabilidades durante la jornada electoral.

Es importante tener en cuenta que conocer el resultado de un sorteo municipal y recibir la notificación oficial no son exactamente lo mismo. Aunque algunos ayuntamientos pueden publicar información sobre las designaciones, la comunicación formal es especialmente relevante porque es lo que determina el inicio del plazo para presentar alegaciones. Además, no recibir la notificación en los primeros días no va a garantizar que una persona haya quedado fuera del proceso, ya que pueden producirse incidencias en las entregas o sustituciones posteriores.

Cómo saber si te ha tocado mesa electoral antes de que llegue la carta

Aunque la notificación oficial es el procedimiento habitual, los ciudadanos también pueden consultar si su ayuntamiento ha celebrado el sorteo y si ha habilitado algún sistema para conocer los resultados.

Algunos consistorios facilitan esa información a través de sus páginas web, sedes electrónicas o servicios de atención ciudadana. Sin embargo, no existe un buscador estatal único en el que se pueda consultar todas las designaciones de las mesas electorales.

Por ello, aquellos que quieran comprobar si han resultado seleccionados pueden acudir a los canales oficiales de su municipio y consultar las fechas previstas para el sorteo, así como los procedimientos establecidos para comunicar los nombramientos.

Quién puede ser elegido para formar parte de la mesa electoral

No todos los ciudadanos inscritos en el censo pueden desempeñar cualquier función en una mesa electoral. La legislación establece una serie de requisitos para garantizar que las personas seleccionadas puedan ejercer correctamente sus responsabilidades.

Según el artículo 26 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, los presidentes y vocales se eligen por sorteo entre los electores que sepan leer y escribir y que sean menores de 70 años. Asimismo, las personas entre 65 y 69 años pueden renunciar al nombramiento dentro del plazo de siete días.

Además, para ejercer de presidente se exige tener el título de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado o, subsidiariamente, Graduado Escolar o equivalente.