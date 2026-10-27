Manuel Pimentel Granada, 27 OCT 2026 - 04:30h.

La plataforma ciudadana 'Defiende Vegas del Genil' ha denunciado ante Educación para que se investiguen las zonas donde se están produciendo las picaduras

Desde el Ayuntamiento se han emitido dos informes técnicos que descartan que haya una plaga de insectos en el centro y ha reforzado las fumigaciones

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La plataforma ciudadana Defiende Vegas del Genil ha solicitado una inspección sanitaria urgente en el colegio Nuestra Señora de los Remedios de Ambroz, una localidad de Vegas del Genil, en Granada, después de que varias familias denunciaran reiteradas picaduras de insectos a sus hijos. Algunos de los menores han llegado a requerir atención médica a causa de estas picaduras.

Según la asociación vecinal, la situación se denució el pasado 24 de octubre ante la Delegación Territorial de Salud y Consumo de Granada pidiendo que se investigara el origen del problema y que se examinaran las zonas donde se están produciendo las picaduras, al parecer, unas aulas prefabricadas de Infantil, una zona de césped y otros espacios relacionados.

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La plataforma ya había alertado por escrito al Ayuntamiento y a la Delegación de Educación el pasado 23 de septiembre, poco después del inicio del curso escolar. Casi un mes después, una madre presentó una nueva reclamación en la que denunciaba que su hija y otros escolares continuaban sufriendo picaduras. Algunas familias también han informado de episodios de fiebre e infección, aunque la relación entre estos síntomas y las instalaciones debe ser evaluada por profesionales sanitarios.

El Ayuntamiento descarta una plaga

Desde la concejalía de Educación del Ayuntamiento de Vegas del Genil se ha informado de que se han realizado dos informes técnicos, uno el 25 de septiembre y otro 19 de octubre, y que en ambos se descarta que exista una plaga de insectos en el colegio.

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Según explican, los centros escolares fueron fumigados antes del inicio del curso y, tras recibir las quejas, se instó a la empresa responsable para que volviera a revisar las instalaciones y proceder a otra intervención de fumigación.

Sin embargo, la asociación ciudadana señala que no han recibido respuesta oficial a su primera reclamación ni ha podido comprobar los informes mencionados. Por ello, ha solicitado al Consistorio una copia de estos documentos, la información sobre los tratamientos realizados y los resultados de las comprobaciones posteriores.

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Desde la asociación consideran que descartar una plaga en una inspección "no permite determinar por sí solo el origen de las lesiones denunciadas". Por eso reclaman una investigación que permita identificar las posibles causas y comprobar la eficacia de las medidas adoptadas.

Además, añaden que "lo que solicitan las familias no es que se fumigue sin más, sino que se averigüe qué está ocurriendo y se garantice que sus hijos puedan acudir al colegio con seguridad", afirman.

Una veintena de picaduras

Para acreditar las quejas, la plataforma ha ampliado sus escritos ante el Ayuntamiento y la Delegación de Educación con una recogida de firmas. Además han entregado 18 fotografías de las picaduras en los menores facilitadas por las familias.

"Queremos saber qué se inspeccionó, qué conclusiones se alcanzaron, qué intervenciones se realizaron y cómo se ha comprobado posteriormente que las medidas adoptadas han sido efectivas", aseguran desde 'Defiende Vegas del Genil' en un comunicado.

La asociación insiste en que su objetivo es esclarecer lo ocurrido y garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad y salubridad para el alumnado, sin atribuir responsabilidades de forma anticipada.