Nadie quiere construir el Auditorio de Málaga: el concurso para las obras queda desierto

Manuel Pimentel Málaga, 29 OCT 2026 - 18:30h.

El alcalde de Málaga asegura que varias empresas habían mostrado su interés y achaca la decisión a la subida de los precios

El concurso fue proyectado en 2025 con un presupuesto de 202,6 millones de euros y un plazo de ejecución de cuatro años

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El futuro del Auditorio de la Música de Málaga vuelve a quedarse en el aire. El concurso para levantar las instalaciones ha quedado desierto al no presentarse ninguna empresa constructora a la oferta licitada por el Ayuntamiento.

El proyecto, que lleva persiguiendo el alcalde Francisco de la Torre desde hace años, estaba presupuestado en 202,6 millones de euros. La empresa municipal Promálaga habia realizado una consulta al sector a la que respondieron nueve firmas que se ha había interesado.

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Entre ellas, se encontraban algunas de las grandes firmas de construcción como Dragados, Ferrovial, OHLA, Sacyr, Constructora San José y la malagueña Sando. Pero a la hora de la verdad, ninguna ha dado el paso. El plazo para que las empresas presentaran sus propuestas concluyó el pasado viernes sin que ninguna constructora formalizara su candidatura.

El alcalde culpa al incremento de los costes

El alcalde, Francisco de la Torre, ha achacado esta decisión de no presentarse ninguna adjudicataria a que el problema está en la subida de los precios de los materiales necesarios para llevar a cabo la obra.

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El presupuesto se calculó con los costes de 2025 y, desde entonces, los costes de los materiales no han dejado de subir. "Es obvio que debe ser un tema respecto a precios (...); la velocidad en que va la inflación en algunos temas materiales de construcción o algunas cuestiones ha podido afectar al tema de que no lo vieran tan claro", ha señalado. ha asegurado De La Torre.

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El Ayuntamiento de Málaga, a través de la empresa municipal Promálaga, inició la contratación de las obras del proyecto del Auditorio con un presupuesto base de licitación de 202.627.084,81 euros con IVA incluido y un plazo de ejecución de 48 meses.

Ahora, Urbanismo y los arquitectos del proyecto van a volver a revisar las condiciones y el Ayuntamiento lo volverá a licitar "lo antes posible", aunque no se ha establecido ninguna fecha en el horizonte, pero el gobierno local espera que sea una licitación "rápida y se plantee en términos de rigor adecuado y la previsión adecuada", ha añadido el regidor malagueño.

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Casi veinte años esperando

El diseño del Auditorio de Málaga es de Federico Soriano y Agustín Benedicto, ganadores de un concurso de ideas de 2008. La parcela está en la explanada de San Andrés, frente al Parque de Huelin, y cuenta con más de 30.000 metros cuadrados.

El edificio proyectado tendría una sala principal con aforo para casi 1.900 personas y otra de cámara para 465 personas. La idea del AYuntamiento era coenzar con las obras este año y tener listo el Auditorio para ser inaugurado en cuatro años.

Ahora, ese calendario se ha esfumado tras quedar desierto el concurso para su construcción. Tampoco ha ayudado que el Ministerio de Cultura se desvinculara de la financiación y que, el pasado mes de septiembre, la patronal de la construcción recurriera los pliegos, obligando a retrasar el plazo de ofertas.

El PSOE de Málaga, que ejerce la opisición, ha cargado contra Francisco de la Torre afirmando que "al modelo ya le han saltado todas las costuras" y que el "nuevo fracaso" con el concurso desierto es la prueba.