Manuel Pimentel Granada, 30 OCT 2026 - 07:30h.

El terremoto que causó más muertes y destrucción de la historia reciente española obligó a cambiar de lugar dos pueblos y construir barrios enteros en varios más

El nuevo mapa de riesgo sísmico sitúa a Granada como la zona de mayor peligro de España: 91 municipios donde puede haber terremotos de intensidad VIII

Compartir







Aunque la serie de terremotos que se activó en la provincia de Granada tras los terremotos de agosto que alcanzaron los 4,5 grados de magnitud ha ido a menos en las últimas semanas, la sombra de un nuevo gran temblor sigue acechando a los vecinos.

Desde el verano, el enjambre sísmico tiene todavía a muchos vecinos pendientes del suelo y de la aplicación del Instituto Geográfica Nacional. Afortunadamente, este evento solo dejó tres heridos leves aunque un nada desdeñable número de edificios dañados que todavía siguen pendientes de ser reparados.

PUEDE INTERESARTE La luz del baño por la noche puede alterar más de lo que parece el sueño: así recomiendan actuar los expertos

Pero hubo una vez en la que la tierra no solo tembló: acabó con centenares de vidas, destruyó miles de edificios y arrasó pueblos enteros, obligando a dibujar otra vez parte del mapa de la provincia.

El peor terremoto que se recuerda

Fue la noche de Navidad de 1884. A las 21:08 del 25 de diciembre de ese año un terremoto de magnitud entre 6,2 y 6,5 sacudió Granada y Málaga. Duró unos diez segundos, aunque hay crónicas que hablan de hasta 20 segundos. Destruyó miles de edificios y mató a cientos de personas.

PUEDE INTERESARTE Valencia pone a prueba nuevas tecnologías europeas para la gestión de emergencias en un simulacro internacional en la pedanía de La Torre

Las cifras de víctimas bailan según la fuente, situándose desde los 745 muertos hasta más de 1.000. El epicentro fue en Arenas del Rey, y el seísmo modificó para siempre la arquitectura de media comarca.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Más de 140 años después, ese terremoto sigue escrito en el trazado de las calles. No solo dejó escombros sino que también cambió de lugar casas y barrios enteros. Y entonces comenzó a hablase de la prevención sísmica.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Arenas del Rey se desplazó 300 metros

Aquella catástrofe dejó su mayor huella en Arenas del Rey, donde el 90% de las casas se vinieron abajo y el resto quedaron gravemente afectadas.

En esta comarca del Poniente Granadino perecieron 135 personas y se documentaron más de 250 heridos. Cuando tocó volver levantar el pueblo, los técnicos decidieron hacerlo en un terreno situado a 300 metros del núcleo original.

La decisión de los arquitectos no fue caprichosa, sino que eligieron un terreno de suelo firme y pendientes más suaves en las que poder constriur viviendas menos débiles ante futuros terremotos. Así, el Arenas del Rey se construyó de nuevo y empezó de cero en un punto diferente al original.

Nuevos barrios en Alhama, Güevéjar y Albuñuelas

La Alhama de Granada fue otro de los puntos negros de aquel seísmo, dejando allí un total de 463 muertos y 473 heridos. Fue la población donde se registró el mayor número de víctimas mortales y en la que más del 70% de las casas se derrumbaron a consecuencia del movimiento telúrico.

Allí, la reconstrucción se llevó a cabo en el paraje de Hoyo del Ejido, donde se levantó un barrio nuevo. En la localidad de Albuñuelas la reconstrucción se ubicó en el Llano de la Conca, mientras en Güevéjar se optó por una zona cercana al pueblo viejo, junto a la carretera de Granada.

No todos los municipios se cambiaron de lugar al completo. En algunos solo se rehízo un barrio, una diferencia importante que explica por qué el pueblo antiguo y el nuevo divididos en dos zonas, conviven todavía en algunos sitios.

Otras localidades que quedaron prácticamente destruídas por completo por el terremoto de 1884 fueron Zafarraya, Játar o Santa Cruz del Comercio, donde se derrumbaron también entre el 70 y el 90 por cierto de las casas. Ésta última también fue reconstruida en una ubicación distinta a la original, desplazándose unos metros más abajo de su localización original, cruzando el río Marchal.

Calles anchas y plazas abiertas

La reconstrucción de los lugares destruídos por el terremoto no consistió solo en volver a levantar casas y modificar el emplazamiento de algunos núcleos urbanos. También cambió la forma de diseñar los pueblos, modificando los parámetros de construcción como medidas preventivas.

El estudio histórico del IGN sobre la catástrofe revela que se limitó la pendiente del terreno al 5%. Se rebajó la altura de los edificios a dos plantas y se fijó el ancho de las calles en diez metros como mínimo. En Albuñuelas, las dificultades del proyecto obligaron a quedarse en seis. Allí todavía hoy hay casas torcidas tras las resconstrucciones.

Plazas, iglesias, escuelas y ayuntamientos se reubicaron en espacios abiertos para reducir el riesgo. Decisiones que nacieron de una tragedia y que explican por qué algunos pueblos reconstruidos tienen calles más rectas y anchas que sus cascos viejos.