Manuel Pimentel Granada, 28 OCT 2026 - 07:30h.

Las familias del CEIP Miguel de Cervantes de Armilla han iniciado una recogida de firmas que suma ya más de mil apoyos para instalar una cocina in situ en el centro

Denuncian que la Junta no ha respondido al proyecto presentado y exigen celeridad para evitar que el centro renueve otros cuatro años el catering de línea fría en el comedor

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Las incidencias en los comedores escolares andaluces y el descontento de las familias sigue siendo objeto de reclamaciones en Andalucía. Los padres y madres de alumnos del CEIP Miguel de Cervantes de Armilla, en Granada, llevan más de dos años reclamando una cocina in situ en el colegio y la mejora del servicio de comedor escolar. Una petición que, denuncian, no ha tenido resultados. Ahora, han lanzado una campaña de recogida de firmas para presionar y ya llevan más de mil apoyos .

El comedor de este colegio de Educación Infantil y de Primaria funciona mediante un catering con el sistema de línea fría gestionado por una empresa externa. Una fórmula que no convence a los padres de los escolares.

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Entre otras incidencias, se han encontrado insectos en la comida de los alumnos, y aseguran que los pequeños vuelven a casa con hambre. Por eso reclaman a la Junta de Andalucía y a la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) que desbloqueen el proyecto para instalar la cocina en el colegio, una petición que mantienen desde 2024.

Tres informes desfavorables

Las familias han denunciado la presencia de insectos en los menús, con un análisis de laboratorio externo que lo respalda. Además, el comedor acumula tres informes desfavorables del Servicio Andaluz de Salud dentro del Plan EVACOLE, según explican en una nota de prensa.

Los informes de evaluación del servicio de comedor fueron realizados entre abril de 2024 y febrero de 2026 y muestran "una tendencia persistente a la no conformidad sensorial y técnica, con un malestar creciente de las familias a pesar de las ligeras mejoras en los indicadores administrativos del Plan EVACOLE".

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El primero de ellos destaca, entre otros aspectos, la falta de ensalada para algunos comensales, una puntuación de 0 en el sabor y presentación del menú y la presencia de patatas con manchas negras. Una segunda valoración, reliazada posteriormente, indica platos no servidos por estar caducada la comida, arroz muy blando y apelmazado y garbanzos duros.

En sucesivas auditorías se destaca el descontento generalizado respecto a los menús, calidad y cantidad y comida que se sirve fría y pasada, como arroz y pasta, pollo gomoso e insípido o ensalada con demasiada sal.

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Las quejas no se quedan ahí. Las raciones, aseguran, son más pequeñas de lo que exige la normativa y, según los padres, ha habido cambios de menú de última hora cuando llegaba una inspección.

Luchando por una cocina in situ

Las familias afirman que la reclamación de una cocina en el centro educativo tiene base. El centro cumple con los espacios necesarios y el número de comensales que exige el pliego de comedores escolares de la APAE y ha seguido los pasos establecidos para pedir el cambio de modalidad.

El Ayuntamiento de Armilla también tiene preparado el proyecto de adaptación de las instalaciones, que ha sido presentado a la Delegación de Educación por las vías oficiales. Sin embargo, las familias lamentan que no han recibido respuesta alguna por la Junta ni la APAE. Una solución que se encuentra totalmente paralizada.

Más de 1.100 firmas

La comunidad educativa pide que los trámites avancen para ejecutar las obras y que el colegio ya tenga su cocina in situ antes de la próxima licitación. Si no llega a tiempo, tendrían que mantener el servicio de catering externo al menos otros cuatro años.

Por ello las familias han lanzado una campaña en la plataforma Change.org con su reivindicación, que suma ya más de 1.100 firmas. Entre sus peticiones, reclaman una respuesta formal de la Junta y la APAE sobre el proyecto, con las subsanaciones pendientes y una reunión urgente entre las administraciones, el centro y las familias.

Además, piden que se establezca el calendario para ejecutar la adaptación y llegar a la próxima licitación con cocina in situ, además de las medidas urgentes para corregir las deficiencias actuales del comedor mientras se tramita el cambio.

"La alimentación de nuestros hijos e hijas no puede ser un servicio de segunda, ellos son el futuro y nuestro más preciado tesoro. Pedimos una solución real y duradera", indican las familias en su escrito.