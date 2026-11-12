Manuel Pimentel Cádiz, 12 NOV 2026 - 04:30h.

Vecinos y comerciantes de la zona se quejan de la presencia de roedores desde hace varios meses en el entorno de la plaza

El Ayuntamiento asegura que "no hay problema de salud pública" y la oposción acusa al gobierno local de inacción

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Los vecinos y comerciantes del entorno de la plaza de la Calendaria, en el casco histórico de Cádiz, denuncian que hay una plaga de ratas invadiendo la zona. Aseguran que desde hace meses es frecuente ver a un gran número de roedores, muchos de ellos de gran tamaño, cruzando entre la gente o aposentándose en el mobiliaro urbano. Algunas de las ratas, dicen, son enormes: "Más grandes que un gato".

En varios vídeos grabados por los vecinos se observa como las ratas campan a sus anchas en la plaza, caminando y correteando entre transeúntes y niños. "Es raro el dia que no se ven por lo menos 3 o 4 ratas", afirma a esta redacción un hostelero que regenta uno de los bares de la plaza de la Calendaria.

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Otros ciudadanos, sobre todos los que son padres, muestran su preocupación debido a la cercanía a un parque infantil, donde juegan los niños: "Me da miedo que se acerquen y puedan morder a mi hija", asegura una vecina.

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Roedores acechando las terrazas

Según explica, hace tiempo ya tuvieron este mismo problema, aunque se erradicó. Sin embargo, después de un tiempo, estos animales han vuelto a "colonizar" el barrio. Un problema que del que se quejan vecinos y hosteleros: "Afecta al público de la plazoleta, a los niños que están jugando y también a los bares porque si vienes con tu familia, no te sientas en una terraza donde hay ratas", asegura el dueño de este bar.

La conversación se repite, por ejemplo, entre los clientes que entrar a comprar en la panadería 'La Gloria'. "La clientela dice hoyo que anoche era mortal, diez, doce y quince ratas había", asegura una trabajadora. Muchas ratas y de todos los tamaños: "Había ratas como los gatos y también algunas chiquititas, estarán criando", explica.

"Más ratas que nunca"

Desde la oposición en el Ayuntamiento, afirman que hay más ratas que nunca en la ciudad. "Hemos visto ratas en La Laguna, en la playa, hay roedores en barriadas y varias calles por toda la ciudad", denuncia el Secretario de Organización del PSOE en Cádiz.

"Hay dos motivos, la falta de organización interna por parte del Ayuntamiento de Cádiz en las campañas de desrratizacion este año y la segunda es que Cadiz está mas sucia que nunca y esa suciedad es uno de los principales motivos de que haya tantas ratas por nuestros barrios", asegura acusando al gobierno local de inacción ante el problema.

Riesgos para la salud pública

La sobrepoblación de ratas constituye un riesgo para la salud pública, dado que estos animales actúan como transmisores de enfermedades y virus. Además pueden ocasionar daños en las infraestructuras al roer cables, tuberías o maderas. Esta situación genera una creciente inquietud entre los vecinos, que reclaman que se tomen de forma urgente las medidas para controlar la plaga de ratas.

Por su parte, el alcalde de Cádiz, Bruno García niega que exista un problema de salud pública y ha asegura que el Ayuntamiento actúa de “manera inmediata” a través de Participación Ciudadana y Salud "en cuanto se recibe algún aviso". Asimismo, ha afirmado que se han triplicado los recursos en esta materia y ha sido rotundo al declarar que “no hay un problema de salud pública”.