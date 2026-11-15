Manuel Pimentel Málaga, 15 NOV 2026 - 21:00h.

El Sendero de las Libélulas es una ruta circular de baja dificultad que permite observar hasta 28 especies distintas

Compartir







Los amantes del senderismo y la biodiversidad tienen un paraíso al aire libre en Málaga. Hablamos del sendero de las Libélulas del río Guadalmina, en Benahavís.

Se trata de una ruta circular de aproximadamente 3,5 kilómetros situada que puede realizar cualquier persona que tenga una condición física normal y sin problemas de movilidad, lo que la convierte en un plan ideal para realizar en familia o amigos.

PUEDE INTERESARTE El pueblo de España donde se puede combinar bosque, termas y arquitectura tradicional en una escapada de otoño

Al tener una dificultad baja y solo 40 metros de desnivel acumulado, es perfecta para ir con niños pequeños y se puede completar en unos 45 minutos en movimiento, y hasta una hora y media en total.

PUEDE INTERESARTE Las escapadas de fin de semana cambian de rumbo: el plan que gana terreno entre quienes buscan desconectar

Fauna variada

Pero lo que la hace especial, es su extensa flora y a posibilidad de encontrar hasta 28 especies diferentes de libélulas. Así, esta ruta ofrece la posibilidad de adentrarse en el mundo de estos insectos que muchas veces pasan desapercibidos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Para ello, durante el camino hay paneles con información sobre la flora y la fauna locales, sobre todo de las libélulas y también de otros aspectos de este paraje tan especial de la provincia de Málaga.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El sendero tiene su punto de partida en la zona baja de Benahavís, cerca del parque infantil y el campo de fútbol. El camino avanza pegado al río Guadalmina y atraviesa la Cañada de Juan Miná, bordeando el azud del Guadalmina y se enlaza con la carretera que va hacia Benahavís, que es el punto final del sendero

Durante el paseo, los visitantes pueden hallar los restos de una calera, un antiguo horno de cal que se encuentra excavado en una ladera del monte, en forma cilíndrica de hasta tres metros de diámetro y cuatro metros de profundidad.

En el pasado, esta zona albergaba una gran cantidad de molinos, tierras de cultivo y refugios para el ganado, que ahora solo queda imaginarlos.

Las libélulas de Benahavís

Benahavís es uno de los municipios malagueños con más especies de libélulas. En concreto, alberga 32 de las 54 especies de libélulas que se conocen en toda la provincia.

Esta gran variedad se debe a la calidad y diversidad de sus ecosistemas acuáticos. Los ríos Guadalmina, Guadaiza y Guadalmansa, junto a sus afluentes y embalses, crean un ecosistema ideal para estos insectos, donde a lo largo del año se pueden llegar a ver hasta 28 especies diferentes.

A lo largo del Sendero de las Libélulas de Guadalmina, los visitantes pueden ver caballitos de agua, que vuelan de forma más errática y pliegan las alas hacia atrás al posarse. También hay libélulas verdaderas, que tienen un vuelo más potente y descansan con las alas abiertas en forma de cruz.

Libélulas de hasta 9 centímetros

A lo largo de esta ruta también se pueden encontrar ejemplares como la libélula emperadora, una de las más grandes de Europa, con casi 9 centímetros de largo y colores muy vistosos.

También aparece la 'Oxygastra curtisii', una especie amenazada y protegida por ley, que llama la atención por sus ojos color esmeralda y los tonos metálicos de todo su cuerpo.

Otras especies a destacar son la Calopteryx haemorrhoidalis, de colores negros y manchas oscuras, la Chalcolestes viridis dei ntenso color verde que se camufla entre la vegetación por lo que requiere prestar atención,, y otras especies de colores rojos intesnsos y manchas anaranjadas. Una combinación que ofrece un espectáculo de color a lo largo de los diferentes tramos del recorrido.

Para finalizar un día redondo, en Benahavís se puede encontrar una amplia variedad de restaurantes que combinan tradición, innovación y productos autóctonos de calidad.