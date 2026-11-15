Maitena Berrueco 15 NOV 2026 - 20:00h.

La encuesta del INE revela que, pese a que la salud de los vascos empeora, el 69 % de ellos considera que su estado es bueno

Luchando desde hace tres años contra su adicción al alcohol: "Para desayunar me tomaba un vaso de vino tinto"

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BilbaoLa salud de los vascos a examen. La Encuesta de Salud de España 2025 publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) revela un empeoramiento en el estado de salud de la población de Euskadi, con un acusado repunte de la obesidad que ya sufre casi el 14% de los vascos y un elevado consumo de alcohol. Osakidetza logró con un videojuego que el 20 por ciento de los niños obesos dejarán de serlo, en un año.

De lo que no se puede acusar a los habitantes del País Vasco es de ser pesimistas, porque pese a que se ha ido reduciendo a lo largo de los últimos años, aún siete de cada diez califican su estado físico como bueno o muy bueno.

Euskadi es una de las Comunidades Autónomas con menos obesos en España pero el sobrepeso no ha dejado de crecer, sobre todo entre los hombres: cuatro de cada diez son obesos, mientras que menos de tres de cada diez mujeres tiene problemas con la báscula.

Los "peligrosos" centímetros de más en la cintura

La dietista y nutricionista especializada en trastornos de conducta y obesidad, Judith Fernández, apuesta por hacer una evaluación en conjunto del estado de cada persona sin limitarse a una única medida como el Índice de Masa Corporal o el perímetro de la cintura, “que sirve como medida pero no es un diagnóstico”, matiza. En este sentido, añade que en hombres más de ciento dos centímetros y mujeres más de ochenta y ocho centímetros se considera “peligroso”.

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Otra de las cuestiones que pone sobre la mesa la radiografía del INE sobre el estado de salud en Euskadi es la consolidación del consumo intensivo de alcohol, práctica declarada hasta tres veces al mes por el 13,2 % de la ciudadanía vasca, cifra únicamente superada por Navarra en todo el Estado.

Entre los datos para el optimismo, en el País Vasco hay menos enfermos crónicos que la media de España y se registra una evolución favorable del ejercicio fisico. Además, las urgencias de los hospitales vascos son las que menos se saturan.

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En relación a las afecciones crónicas se registra un descenso de más de seis puntos, afectando a cerca de 1,4 millones de personas (65,6 %), con los niveles altos de colesterol, la hipertensión arterial y los dolores lumbares encabezando las dolencias más habituales. La inactividad física total se ha reducido más de once puntos hasta situarse en el 35 % de la población, al tiempo que el porcentaje de quienes entrenan a diario se eleva diez puntos hasta alcanzar el 17,7 %