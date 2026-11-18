Manuel Pimentel Sevilla, 18 NOV 2026 - 05:30h.

El hombre dejó de pagar el alquiler de la hospedería del convento del que dependen en gran parte las hermanas, que se dedican a la oración y la elaboración de dulces

Tras recuperar el inmueble por sentencia judicial, las monjas se encuentran paredes con humedades, colchones amontonados y el piso superior lleno de agua y con los techos medio caídos

Compartir







Las monjas Clarisas del Convento de las Hermanas Pobres de Santa Clara de Carmona, en Sevilla, están lidiando una batalla que no tiene nada que ver con la oración. Su lucha es contra una deuda de casi 53.000 euros, una losa que llevan arrastrando desde hace tres años.

Todo comenzó cuando una de las hermanas alquiló la hospedería del convento a un conocido empresario de la zona. El objetivo era conseguir un ingreso mensual con la renta para reformar un cenobio que se cae a pedazos. Pero el hombre dejó de pagar el alquiler y, desde ahí comenzó el calvario judicial de las Clarisas.

PUEDE INTERESARTE Un encapuchado prende fuego a varios radares en Sevilla: investigan los actos vandálicos tras su difusión por redes sociales

La pelea judicial ha terminado con una sentencia a favor de la congregración y las hermanas han recuperado el inmueble gracias a una sentencia del Juzgado número 1 de Carmona. Pero el dinero todavía no ha llegado y lo necesitan urgentemente.

Humedades y techos caídos

La hospedería de dos plantas que alquiló el empresario 'inquiokupa' se llamaba 'Clarisas Suites' e incluso la anunciaba en plataformas digitales. Las monjas clarisas no gestionaban nada, pero su teléfono aparecía en internet y recibían las llamadas de los huéspedes para quejarse. Durante meses tuvieron que enfrentarse a diversos problemas con los clientes a pesar de que ellas no tenían nada en su mano.

PUEDE INTERESARTE La exposición que rastrea la huella que Michael Jackson dejó en sus conciertos por España

Pero el calvario no ha terminado ahí ya que ahora, tras recuperar el edificio, se han encontrado con un panorama desolador. Las paredes están cubiertas de humedades, los colchones sucios y amontonados y el piso de la planta superior lleno de agua tras las últimas lluvias que han acaecido en Sevilla. Sus propios abogados les han ayudadu a mover los muebles para evitar que se estropeen y, lo peor, estas monjas que se dedican a la oración y a la elaboración de dulces para su sustento, no tienen dinero para arreglarlo todo de golpe.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Un convento en ruinas

El convento, que acoge a una docena de monjas keniatas, es un remanso de paz. Pero dentro de esas cuatro paredes lo que hay también es un edificio en ruinas. La parte superior, la afectada por las lluvias, tiene los techos de escayola colgando de un hilo. Las paredes, repletas de grietas y humedades y los suelos están combados y con agujeros que las hermanas ni siquiera se atreven a pisar.

En las habitaciones destrozadas viven gatos que, según cuentan, han acabado con las ratas que había antes. Arreglar la zona no es un capricho, es una cuestión de salubridad y seguridad para las monjas que residen allí.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Contrato perjudicial

La hermana que decidió alquilar la hospedería y que ya no está en el convento, firmó un contrato que les resultó muy perjudicial. El letrado que representa a las clarisas, Pablo Armijo, asegura que aún no se explica quién les aconsejó firmar algo así.

Según explican, cuando el empresairo dejó de pagar las mensualidades, se quedaron sin una de las partes más importantes de su economía. En 2025, ya con el abogado a la cabeza, el proceso judicial arrancó hasta que el pasado mes de julio, el juzgado obligó al empresario a devolver el inmueble y a reembolsar 52.870 euros, un dinero que no será tan fácil de recuperar.

Denuncias del empresario

El camino no ha sido sencillo. Durante los tres años que ha durado todo el proceso, las hermanas tuvieron que enfrentarse incluso a denuncias por parte del arrendatario. Tuvieron que declarar en la comandancia de la Guardia Civil por un caso penal que quedó finalmente archivado.

El abogado ha explicado a 'El Correo de Andalucía' que al menos han conseguido recuperar en apenas un año de procedimiento ante el juzgado una hospedería que para las monjas supone su principal sustento diario. Según explica el letrado, esta hospedería no les sirve para vivir de forma más holgada sino que es un soporte económico básico con el que las clarisas pueden seguir adelante.

Empezar de cero

Las Clarisas Franciscanas llegaron a Carmona en 1460. Se dedican a la oración y al estudio. También a la venta de dulces, una actividad que ahora se prolongará durante el otoño y la Navidad.

Mientras tanto, tendrán que ir arreglando lo que pueden poco a poco. Su mayor deseo es volver a abrir la hospedería para recuperar el contacto con las personas que venían a vivir la experiencia con ellas. Pero para eso necesitan el dinero que se les debe, la única vía para empezar de cero.