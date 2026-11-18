Sergio Delgado 18 NOV 2026 - 05:00h.

Tiene como objetivo incentivar que los niños tutelados puedan permanecer juntos en un mismo hogar

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Separarse de los padres ya supone de por sí una experiencia difícil para cualquier niño. Pero cuando, además, debe alejarse de sus hermanos, la situación es todavía más complicada.

Para evitar estas separaciones, la Comunidad de Madrid prepara una nueva prestación económica destinada a las familias que decidan acoger conjuntamente a varios menores.

La iniciativa contempla una ayuda de 2.500 euros vinculada al acogimiento de hermanos, cuya puesta en marcha está prevista para 2027.

La medida tiene como objetivo incentivar que los niños tutelados puedan permanecer juntos en un mismo hogar. Y dicha prestación se integrará en el programa autonómico de apoyo al acogimiento familiar, para el que se ha anunciado una dotación anual de 16 millones de euros.

Quién podrá beneficiarse de los 2.500 euros

La nueva ayuda estará dirigida a familias que acojan a dos o más hermanos pertenecientes al sistema madrileño de protección de menores.

Su finalidad es preservar los vínculos familiares y evitar que la falta de hogares disponibles obligue a separar a niños que han crecido juntos.

Sin embargo, existe una cuestión importante que todavía debe aclararse. El Gobierno regional anunció inicialmente 2.500 euros por cada menor acogido, mediante un pago único.

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Posteriormente, una comunicación oficial del 30 de septiembre describió la prestación como una subvención anual de 2.500 euros, abonada de una sola vez a las familias que acogieran conjuntamente a varios hermanos.

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Qué requisitos deben cumplir las familias acogedoras

El acogimiento familiar permite que los menores que no pueden permanecer con sus progenitores reciban atención en otro hogar, sin que necesariamente desaparezcan los vínculos jurídicos con su familia de origen.

La Comunidad de Madrid contempla diferentes modalidades, entre ellas el acogimiento temporal, permanente y de urgencia.

Actualmente, quienes desean convertirse en familias acogedoras deben cumplir varios requisitos generales:

Tener al menos 25 años y residir en la Comunidad de Madrid.

y residir en la Comunidad de Madrid. Participar en una sesión informativa sobre el procedimiento.

Presentar la correspondiente solicitud administrativa.

Superar una valoración psicosocial que determine su idoneidad.

Completar la formación prevista para las familias acogedoras.

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La valoración tiene en cuenta aspectos como la estabilidad familiar, las condiciones de vivienda, la disponibilidad y la capacidad para atender las necesidades de los menores.

Las ayudas mensuales también subirán en enero de 2027

La Comunidad de Madrid prepara igualmente una actualización de las cantidades que reciben las familias acogedoras.

Los incrementos anunciados entrarán en vigor, según la previsión autonómica, el 1 de enero de 2027.

Las nuevas cuantías previstas son las siguientes:

Acogimiento general: pasará de 500 a 600 euros mensuales por menor, lo que supone un incremento del 20%.

pasará de 500 a 600 euros mensuales por menor, lo que supone un incremento del 20%. Acogimiento de especial dificultad: aumentará de 1.000 a 1.200 euros mensuales por menor, también un 20% más.

aumentará de 1.000 a 1.200 euros mensuales por menor, también un 20% más. Acogimiento de urgencia: la prestación crecerá de 2.000 a 2.500 euros mensuales por familia participante, un incremento del 25%.

Cuándo se podrá solicitar la nueva prestación

Aunque su implantación está prevista para 2027, todavía no existe una convocatoria específica que permita solicitar los 2.500 euros.

Aún quedan pendientes, eso sí, cuestiones como los plazos de presentación, las compatibilidades con otras prestaciones, la documentación necesaria y su posible aplicación a acogimientos anteriores.

Mientras tanto, las familias interesadas pueden informarse sobre el procedimiento de acogimiento familiar a través de los servicios sociales autonómicos. La Comunidad de Madrid dispone del teléfono gratuito 900 103 490 y del correo electrónico acogimientos.familiares@madrid.org para atender estas consultas.