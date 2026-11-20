En el colegio Learnlife de Barcelona no hay aulas ni horarios fijos y los alumnos deciden qué es lo que quieren aprender cada día

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Learnlife, un colegio independiente de primaria y secundaria de Barcelona (España), que cuestiona el modelo educativo controlado, supervisado y estandarizado, ha sido nombrado hoy uno de los tres finalistas del Premio a la Mejor Escuela del Mundo en Innovación e integra de esa forma la lista de los 15 mejores centros educativos del mundo reconocidos por los WORLD´S BEST SCHOOL PRIZES 2026.

Learnlife ha desarrollado un ecosistema de aprendizaje centrado en la vida, la confianza, la autonomía y la preparación para el futuro; donde los alumnos diseñan sus propias trayectorias de aprendizaje, los profesores actúan como guías y mentores y el control se convierte en responsabilidad propia para desarrollar un propósito. Cada día, los estudiantes son quienes deciden lo que quieren aprender.

A medida que los alumnos avanzan, van adquiriendo la capacidad de diseñar su propio plan de estudios a través de una semana de prueba en la que pueden explorar sus opciones antes de comprometerse con un módulo para cada ciclo de aprendizaje. Este colegio fue fundado como respuesta al "creciente desajuste sistémico entre la educación tradicional y las realidades del mundo contemporáneo" y, por ello, el modelo se ha diseñado en torno a la libertad y la flexibilidad, junto con una sólida relación entre la confianza y la elección, animando a los alumnos a tomar decisiones sobre su itinerario de aprendizaje desde la mayor edad posible.

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Sin horarios fijos ni diferencias por edad

Por ejemplo, en matemáticas, los alumnos pueden elegir entre matemáticas aplicadas, matemáticas para ciencias y negocios, o matemáticas transdisciplinares integradas en asignaturas como biología, lo que les da mucha más libertad dentro de una estructura definida.

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Los profesores, a los que se denomina "guías de aprendizaje", trabajan en estrecha colaboración con los alumnos para diseñar cada experiencia de aprendizaje centrada en el aprendizaje personal, en la que el niño puede desarrollar y gestionar su propio proceso, fomentando desde el principio la responsabilidad y la autonomía como capacidades significativas. Las aulas se convierten en estudios de aprendizaje, y se han eliminado las barreras tradicionales, como la edad y los horarios fijos, para dar a alumnos y profesores la flexibilidad necesaria para colaborar y compartir sus experiencias entre sí en un espacio mucho más fluido y conectado.

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Sin exámenes y notas: los alumnos se evalúan a sí mismos

Las reuniones diarias de pie crean un espacio para la reflexión, la celebración y la resolución colaborativa de problemas entre el personal, mientras que los alumnos describen las relaciones con los educadores como abiertas, solidarias y basadas en la confianza, en lugar del miedo o la autoridad. Si los alumnos se sienten desmotivados, esto se aborda como parte del propio proceso de aprendizaje y los mentores les ayudan a identificar y comprender sus emociones, así como a utilizar estas de formas más positivas.

La evaluación también se ha rediseñado de forma radical. En lugar de basarse principalmente en notas y exámenes, los alumnos documentan su progreso a través de un 'Learning Vitae': carpetas de trabajos, objetos, exposiciones, pruebas reflexivas y muestras públicas de sus trabajos. Son los propios alumnos quienes se encargan de subir las pruebas, etiquetar las competencias y destacar su evolución mediante un proceso de evaluación de 360 grados en el que participan compañeros, mentores y padres.

De hecho, las familias están profundamente integradas en el modelo como socios activos en el proceso de aprendizaje. Dado que a muchos padres les cuesta al principio comprender un sistema sin exámenes tradicionales ni estructuras de clasificación, el colegio hace especial hincapié en la transparencia y en las pruebas del aprendizaje para ayudar a las familias a cambiar su percepción de lo que puede ser un progreso significativo.