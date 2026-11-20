Los verificadores ponen en evidencia a Sánchez y Feijóo tras el debate por sus datos sobre vivienda y pensiones

El debate completo entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo: todos los detalles del cara a cara antes del 29N

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El debate después del debate de este pasado jueves entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo es quién ha sido el ganador. Con más o menos énfasis, los principales periódicos dan como vencedor al candidato popular y destacan que el socialista prefirió la contención.

En este tipo de debates, los candidatos lanzan numerosos datos y tiran mucho de hemeroteca. Según informa José Rocamora, periodista de 'Informativos Telecinco', los verificadores se encargaron de contrastar con estadísticas oficiales los datos que se fueron desglosando durante el debate.

El trabajo de los verificadores con Sánchez y Feijóo

Tomamos como ejemplo una cifra que se dio en el tema de la vivienda, el tema que llevó al adelanto electoral. El dato le dio Pedro Sánchez: "Hemos construido durante estos últimos ocho años un millón de viviendas, de las cuales el 13% son viviendas protegidas".

Pero esa cifra no sería correcta. Según el Observatorio de Vivienda y Suelo, desde que Sánchez es presidente se han construido 719.602 viviendas por promotores públicos y privados, y solo el 12% es protegida.

En cuanto a Feijóo, una de sus inexactitudes estaba relacionada con las pensiones. "¿Y por qué dice el portavoz que está a punto de petar el sistema público de pensiones?", señaló Sánchez, antes de recibir la respuesta del popular. "Lo ha dicho el vicepresidente Cuerpo, Onda Cero y Rafa Latorre, a las 09:00 de la mañana", indicó Feijóo. Pero, en realidad, Carlos Cuerpo dijo en esa entrevista lo contrario, cuando explicaba que, en las próximas décadas, el gasto en el sistema de pensiones va a aumentar.

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"Decir que va a crecer el gasto no es decir que el sistema no sea sostenible", señaló Carlos Cuerpo en la entrevista. En definitiva, tanto Sánchez como Feijóo dieron trabajo a los verificadores en la noche de este pasado jueves.