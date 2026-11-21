Manuel Pimentel Almería, 21 NOV 2026 - 06:30h.

La joven, natural de Galicia y vecina de Roquetas de Mar, combina atletismo y natación, entrena en clubes con deportistas neurotípicos y se desplaza sola a sus entrenamientos en Almería

Esta temporada se ha subido doce veces al podio en campeonatos andaluces y nacionales, con triunfos en lanzamiento de peso, 400 y 200 metros, natación y travesías en aguas abiertas

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Doce medallas en lo que va de año, dos disciplinas deportivas y una temporada llena de éxitos. Es el currículum de Marta Fernández Hernández, una joven de 21 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que reside en Roquetas de Mar (Almería).

Esta vecina roqueteña, aunque gallega de nacimiento, ha logrado convertirse en una de las deportistas más destacadas de su categoría. Compite en atletismo y natación, dos modalidades en las que ha subido al podio tanto en campeonatos andaluces como nacionales.

Doce medallas

Su palmarés de esta temporada incluye dos medallas de oro, cuatro de plata y seis de bronce. En el Campeonato de Andalucía de Atletismo, celebrado en Huelva, se proclamó campeona en lanzamiento de peso y consiguió otras dos preseas: la plata en los 400 metros lisos y el bronce en los 200 metros.

También en esa misma ciudad demostró su nivel en la piscina, alcanzando el tercer puesto en los 50 metros espalda y participó en dos relevos que terminaron con una plata en los 4x100 metros libres y un bronce en los 4x50.

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Los buenos resultados continuaron en las competiciones nacionales. En Antequera (Málaga), Marta consiguió dos bronces en atletismo, uno en lanzamiento de peso y otro en los 200 metros.

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Más tarde, en Gran Canaria, volvió a subir al podio por partida doble. En esta ocasión, con un oro en lanzamiento de peso y una plata en los 400 metros lisos.

Su participación en el Campeonato de España de Natación, disputado en Vitoria-Gasteiz, se saldó con otras dos medallas, plata en los 50 metros libres y bronce en los 50 metros espalda.

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De Galicia a Roquetas de Mar

Marta comenzó a practicar atletismo a los 13 años. Antes de trasladarse con su familia desde Galicia a Roquetas de Mar, a finales de 2024, ya había conseguido varios títulos autonómicos y participado en campeonatos de España.

El cambio de residencia supuso empezar de nuevo en algunos aspectos, especialmente a la hora de encontrar clubes y entrenadores con los que continuar su formación deportiva.

Desde entonces ha ido incorporándose a distintas entidades y competiciones. Su trayectoria también ha ido creciendo con la natación, una disciplina a la que se ha sumado más recientemente y en la que ya ha conseguido importantes resultados.

El deporte también ha tenido un papel importante en su desarrollo personal. Marta tiene dificultades de comunicación y lenguaje derivadas de su condición, por lo que algunas actividades y situaciones cotidianas requieren un proceso de aprendizaje y adaptación. Sin embargo, ha ido ganando autonomía hasta el punto de desplazarse por sus propios medios desde Roquetas de Mar hasta Almería para acudir a sus entrenamientos.

Nueva etapa

Marta acaba de incorporarse al club Andalucía Fomenta, una nueva etapa con la que espera seguir creciendo y sumando experiencias en la competición.

Desde el club, destacan el orgullo que supone contar con una deportista de su trayectoria. "Para una entidad modesta, contar en sus filas con una deportista de semejante trayectoria constituye un auténtico privilegio, pero también una responsabilidad y una motivación añadida para continuar trabajando por un deporte accesible, inclusivo y basado en los valores del esfuerzo, el respeto y el compañerismo", han señalado.

El club ha querido agradecer a Marta y a su familia la confianza depositada en este nuevo proyecto deportivo. También, han mostrado su compromiso en acompañarla durante esta etapa y proporcionarle un ambiente cercano y familiar en el que pueda seguir disfrutando del deporte.

Sus 12 medallas son el reflejo de una temporada excepcional. Pero detrás de cada una de ellas hay también años de entrenamiento, constancia y trabajo para seguir avanzando en dos disciplinas que exigen esfuerzo y dedicación.