Dice que el PP celebra el debate como en 2023 y espera que sirva al PSOE para centrarse más en "contenido" y menos en "bailes"

Gabriel Rufián, tras el cara a cara: "Si Feijóo te come así en un debate es que o no te lo has preparado o es que estás mal asesorado. O las dos"

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El cabeza de lista de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, ha afirmado que el acuerdo en la izquierda "seguramente" hubiera "podido pasar" si las formaciones hubiesen tenido "un poquito de tiempo", aunque ha recalcado que lo intentó en Cataluña con Ada Colau, candidata de Frente Amplio, de la que no tiene "ni una mala palabra".

"Y esto no fue posible también por ajustes de cuentas, por filias, fobias, egos, que en fin, pasan todos los lados, pero la izquierda más", ha afirmado Rufián en una entrevista en La Séptima, recogida por Europa Press, tras instar a ERC a hacer con los Comunes "lo que hizo con Podemos".

Rufián también ha mencionado el 'cara a cara' de este jueves --del que ya dio por ganador al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en mitad del debate-- que la celebración de los 'populares' le recuerda a la que hicieron en la campaña electoral del año 2023 y en la que no consiguieron llegar a La Moncloa.

Celebración del PP como en 2023 y críticas al PSOE por no hablar de contenido

"Yo creo que la izquierda toda la izquierda la gente por exista se tiene que movilizar para que se coman ese tipo de cosas porque me parece que es de un abuso y una sobradez increíble", ha aseverado el candidato de los republicanos.

Por otro lado, ha apelado al PSOE a que el debate sirva para que hable de "contenido" en vez de "bailes, camisetas y eslóganes", porque "a la gente de izquierdas no le sirve solamente con música y bailes".

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"La buena noticia es que en dos días esto es prehistoria", ha incidido, y ha aseverado que el debate le dio "coraje" porque Feijóo es "muy malo" y un "mal parlamentario" del que no se pueden aceptar "lecciones" de "feminismo" pero tampoco de corrupción tras haber mantenido "un año" al expresidente Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana.

"Junts coqueteó con una moción de censura"

Tras la entrevista del líder de Junts, Carles Puigdemont, en 'El Mundo', Rufián ha afirmado que hace más de dos años, la formación conservadora e independentista "coqueteó" con una "moción de censura" contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Y estoy siendo muy generoso", ha advertido. En este sentido, ha afirmado que "hubo contactos" y que, según su opinión, en Junts "estaban dispuestos" y que fueron "PP y Vox" quienes se "echaron atrás".