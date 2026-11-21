Maitena Berrueco 21 NOV 2026 - 06:00h.

BENE reclama diagnósticos más rápidos, rehabilitación continuada en la sanidad pública y apoyos para vivir con autonomía

La motivación de Saray que, con distrofia muscular, desafía los prejuicios y estudia Medicina en Santiago

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BilbaoCada año por estas fechas, la Asociación de Enfermos Neuromusculares de Bizkaia (BENE) organiza una cadena humana para reclamar diagnósticos más rápidos, acceso a pruebas genéticas, rehabilitación continuada en la sanidad pública, más investigación y apoyos para vivir con autonomía. La Atrofia Muscular Espinal que padece la joven Oyirum es una de ellas.

Al frente de esta asociación se encuentra desde hace casi tres décadas, Marcelino Fernández García, un “vasco gallego” como le gusta decir a él, que lleva toda su vida conviviendo con una de las casi 200 patologías calificadas como neuromusculares, “la mayoría son genéticas y hereditarias, además de muy crueles”, puntualiza. Cada una con sus nombres y apellidos pero con una evolución similar "que evoluciona desde una pérdida de fuerza en el músculo hasta pequeñas o grandes discapacidades".

Él padece Atrofia Muscular Espinal (AME) tipo 3, “diagnosticada sorprendentemente con precisión ya en 1970”, recalca Marce que lamenta que este tipo de enfermedades suelen ser complicadas de diagnosticar, la mayoría de las veces. Entonces, él era solo un chaval de 17 años que tuvo que escuchar que sufría una enfermedad “incurable”. A pesar de que "tanto mi padre como mi madre tenían el gen mutado, ninguno de mis cuatro hermanos la padecen, ese 25 por ciento de posibilidad de transmisión en cada embarazo solo se cumplió con el mío, casi como que te toque la lotería", explica.

Hoy, con 73 años no recuerda aquello con amargura porque “tenía muy buenos amigos, que me hacían sentir como uno más”, pese a que ya empezaba a experimentar incipientes problemas de movilidad. Su familia y su cuadrilla han sido siempre “mi red”, “jamás he sentido el rechazo” que experimentan otras muchas personas con estas patologías.

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"Soy un espécimen raro"

No solo en eso, Marce ha sido, como el mismo se autodefine, “un espécimen raro”. La progresión de su enfermedad ha sido más lenta de la prevista, en su caso, y “con mi edad aún deambulo, me pongo de pie y voy agarrado a Charo, mi mujer, como si estuviéramos bailando”, cuenta. Los médicos se sorprenden de que no sufra problemas respiratorios, que “coma por mí mismo o que me lave yo solo”, y es que “es muy raro con la edad que tengo”, admite.

Marce reivindica la importancia de la investigación y del acceso a tratamientos, él mismo está recibiendo uno que “me ha mejorado muchísimo el movimiento del brazo izquierdo” y que ha ralentizado el avance de los efectos de su patología. “Si de momento no se consigue una cura, vale, pero lograr paliar los síntomas ya es mucho”, dice.

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Al suelo por un abrazo

Pese a todo, la AME tipo 3 sí le ha robado muchas cosas a lo largo de su vida. La primera, la movilidad, “la de veces que me he ido al suelo mientras le daba un abrazo a algún conocido”. A Marce le costó “aceptar que necesitaba la silla de ruedas”, un artilugio que le inspiraba más recelo que otra cosa y que, superada la hostilidad, hoy es su gran aliado: “Me da muchísima independiencia, me montó en el autobús con la silla y voy a San Mamés o a cualquier sitio yo solo”.

Las oportunidades laborales también se resintieron por culpa de la Atrofia Muscular Espinal. En Bilbao trabajó como auxiliar administrativo en Ferrovial, pero después “era difícil encontrar trabajo por cuenta ajena y puse una librería”. Aquí conoció a la que sería su mujer y tuvieron una hija, “he pensado muchas veces que fuimos muy intrépidos”, por suerte, la niña nació sana, aunque es portadora del gen mutado, “como podría serlo mi nieta que casi tiene 18 años”.

A lo largo de andadura en BENE ha conocido historias muy duras, casos que se le han quedado grabados a fuego en la memoria con nombres y apellidos. Todos ellos le han dado fuerzas para seguir luchando por lograr diagnósticos más precisos y tempranos; equipos médicos multidisciplinares, como el que ya opera en el hospital Basurto; solicitar más investigación y acceso a tratamientos y , en definitiva, “ayuda para llevar una vida digna”. Si hay una “espinita” que se le ha quedado clavada a Marce es la de la “no haber conseguido una fisiorehabilitación continuada a través de Osakidetza”. Al bilbaíno le gustaría encontrar relevo para su puesto como presidente de la asociación, pero mientras llega, no tira la toalla y piensa seguir batallando por mejorar la calidad de vida de quienes, como él, sufren una enfermedad neuromuscular.