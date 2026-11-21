Raquel Noya A Coruña, 21 NOV 2026 - 05:30h.

Roy y Mia ofrecen alojamiento, tres comidas diarias y productos de su huerta a quienes les ayuden con el mantenimiento de su finca y el cuidado de sus animales

La pareja busca voluntarios para estancias de entre cuatro y seis semanas en diciembre y enero, con tareas de jardinería, bricolaje y cuidado de perros, gatos, gallinas y ovejas

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Vivir rodeado de naturaleza, aprender a cultivar una huerta, cuidar animales y descubrir cómo es llevar una vida lo más autosuficiente posible. Es la experiencia que propone una pareja de holandeses en el corazón de Galicia, en el entorno de la Ribeira Sacra. Roy y Mia buscan personas dispuestas a echarles una mano en su finca a cambio de alojamiento y comida gratuitos durante varias semanas.

La oferta está dirigida a voluntarios que quieran implicarse en su proyecto de vida sostenible y compartir su día a día. La pareja busca colaboradores para estancias de entre cuatro y seis semanas durante los meses de diciembre y enero, aunque las fechas pueden negociarse en función de la disponibilidad de los interesados.

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El anuncio se ha publicado en Workaway, una plataforma internacional que pone en contacto a personas que buscan experiencias de voluntariado con anfitriones que necesitan ayuda en sus proyectos. En este caso, los propietarios ofrecen tres comidas al día, productos de su propia huerta y dos alternativas para alojarse: una habitación con baño o una cabaña de madera con terraza y vistas al entorno natural.

Jardinería, animales y trabajos de mantenimiento

La colaboración requiere algo más que ganas de disfrutar del paisaje gallego. Roy y Mia advierten de que las tareas son físicamente exigentes y buscan personas activas, en buena forma y con iniciativa, capaces de trabajar también de manera autónoma.

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Una parte importante de los trabajos se desarrollará en el exterior. Necesitan ayuda para desbrozar, plantar árboles, sembrar, regar y recoger los productos de la huerta. También quieren avanzar en la construcción de un bosque comestible, completar algunos bancales y terminar una valla, además de realizar mejoras en el invernadero y las zonas de compostaje.

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Los animales también forman parte de las responsabilidades. En la finca conviven perros, gatos, gallinas y ovejas, por lo que los voluntarios tendrán que colaborar en su alimentación y en la limpieza y mantenimiento de los espacios en los que viven.

A estas labores se suman diferentes trabajos de bricolaje y conservación de las instalaciones. Entre ellos figuran cortar leña, acondicionar un espacio para almacenarla, reparar una bicicleta, restaurar una estufa y realizar pequeñas reparaciones. También necesitan ayuda para limpiar y proteger una fuente de agua.

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Una apuesta por la autosuficiencia y la permacultura

Detrás de esta iniciativa está la forma de vida que Roy y Mia han elegido para ellos. La pareja decidió instalarse en Galicia para vivir en contacto con la naturaleza y reducir al máximo su dependencia de los recursos externos.

Su proyecto se inspira en la permacultura, una filosofía que busca crear sistemas sostenibles aprovechando los recursos naturales y favoreciendo el equilibrio con el entorno. Ambos realizaron una formación de un año sobre esta disciplina en Países Bajos en 2009 y desde entonces han ido desarrollando distintas iniciativas en su propiedad.

La experiencia que ofrecen pretende ser también una oportunidad de aprendizaje. Los voluntarios podrán acercarse a técnicas de jardinería, cultivo, cuidado de animales y mantenimiento de una finca, además de conocer de primera mano cómo funciona una vivienda que apuesta por la autosuficiencia y la vida fuera de la red eléctrica.

Tres comidas al día y dos opciones de alojamiento

Las condiciones de la estancia incluyen alojamiento y manutención. Los participantes podrán dormir en una habitación equipada con baño, ducha de agua caliente y cocina, o elegir una cabaña de madera con terraza y vistas. Esta última no dispone de electricidad, aunque cuenta con una lámpara solar.

La alimentación es principalmente vegetariana y buena parte de los productos proceden de la propia huerta. Los anfitriones también explican que no existe un horario laboral cerrado: la colaboración se integra en la convivencia y en las necesidades cotidianas de la finca. Todos los que viven allí participan, por ejemplo, en tareas comunes como preparar y recoger la mesa o lavar los platos.

A cambio, piden respeto por sus normas, sus herramientas y su espacio privado. También solicitan que los voluntarios dispongan de un seguro de responsabilidad civil y advierten de que, debido a la sequía, no aceptan fumadores por el momento.

La propiedad se encuentra relativamente cerca de un núcleo de población, con bares, restaurantes y pequeños comercios. Hay una parada de autobús a unos dos kilómetros y los anfitriones ofrecen recoger a los voluntarios. Además, la pareja facilita clases gratuitas de español y pone bicicletas a disposición de quienes quieran recorrer los alrededores.

Los interesados en participar pueden contactar con Roy y Mia a través de su perfil en Workaway, donde se detallan las condiciones y las características del proyecto. La pareja cuenta con alrededor de medio centenar de valoraciones y una puntuación media de 4,9 sobre 5 en fiabilidad, según los datos publicados en la plataforma.