El hijo de la reina Mette-Marit ha decidido no volver a solicitar su puesta en libertad cuando se revise su situación el próximo lunes, 30 de noviembre

Novedades sobre el asalto con violencia contra Marius Borg en su casa: de la decisión del rey Haakon a lo que se sabe del sospechoso

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No pasa ni una semana en la que Marius Borg deje de ser noticia. Ahora, el hijo de la reina Mette-Marit de Noruega vuelve a copar titulares tras conocerse que intenta dar un giro a su vida en medio de la complicada situación judicial que atraviesa.

El joven de 29 años ha comenzado a trabajar como ebanista, una oportunidad laboral con la que quiere dar un cambio importante en su día a día, ya que desde hace meses cumple prisión preventiva y arresto domiciliario con vigilancia electrónica.

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Su incorporación se ha producido esta misma semana, y su entorno ya ha explicado cómo han sido sus primeros pasos en el nuevo puesto.

Sus primeras horas como ebanista

La noticia fue adelantada por la cadena noruega TV 2 y después confirmada por su abogado, Alexander Greaker, que ha ofrecido algunos detalles sobre esta nueva etapa.

Marius comenzó la jornada laboral el pasado lunes y parece haber cumplido las expectativas. "Ha conseguido un trabajo como ebanista y ha completado su primer día de trabajo esta semana. Le ha ido muy bien", ha explicado su representante legal.

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Por el momento, no se ha hecho público ni el nombre de la empresa ni el lugar exacto en el que desempeña sus funciones. La defensa ha preferido mantener estos datos en secreto para evitar que la atención mediática que rodea al hijo de Mette-Marit termine afectando a su actividad profesional. "No queremos que nadie vaya a buscarle a su lugar de trabajo", ha explicado Greaker al justificar esta decisión.

Asimismo, ha subrayado: "La situación para Høiby ahora es completamente distinta que hace cuatro semanas. Ahora tiene un trabajo y quiere centrarse en eso en adelante".

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Su nueva situación tras aceptar la prolongación de la prisión preventiva

Hasta ahora, Marius y sus abogados habían solicitado en varias ocasiones que se levantara la prisión preventiva que cumple en la residencia real de Skaugum, donde permanece con una pulsera electrónica. Sin embargo, la llegada de este nuevo empleo ha cambiado las circunstancias.

Su abogado considera que trabajar puede ayudarle a recuperar cierta normalidad. "Es una parte importante de su rehabilitación. Høiby está contento con ello", ha trasladado el letrado.

Por este motivo, el hijastro del rey Haakon de Noruega ha decidido no volver a solicitar su puesta en libertad cuando se revise su situación el próximo lunes, 30 de noviembre. La defensa ha comunicado que aceptará la prolongación de la prisión preventiva con vigilancia electrónica en Skaugum, una postura distinta a la que había mantenido en anteriores comparecencias.

La Policía del distrito de Oslo, por su parte, ha confirmado que solicitará que se mantenga esta medida. El régimen actual le permite recibir visitas, desplazarse para visitar a su madre y acudir a un taller situado a poca distancia de su residencia. Además, ahora podrá desarrollar su actividad profesional bajo las condiciones autorizadas por las autoridades.

Pendiente de su nuevo juicio en febrero

Este cambio en su rutina llega mientras Marius continúa enfrentándose a uno de los procesos judiciales más delicados que ha vivido la familia real noruega.

El joven permanece bajo prisión preventiva desde el pasado mes de febrero y en junio fue condenado en primera instancia a cuatro años de cárcel por distintos delitos, entre ellos dos violaciones y malos tratos en el ámbito de una relación sentimental. La sentencia fue recurrida y la defensa mantiene su apelación, por lo que todavía está pendiente una nueva revisión judicial.

El procedimiento de apelación comenzará el próximo 9 de febrero de 2027 y está previsto que se prolongue durante varias semanas. Hasta entonces, Marius tendrá que compaginar su nueva actividad profesional con las restricciones judiciales que siguen vigentes.