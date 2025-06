Redacción Cataluña 12 JUN 2025 - 04:00h.

La Asociación de Madres Rotas por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia denuncian que su reforma evidencia la mala praxis

Cataluña refunda el sistema de protección de menores tras el 'Pelicot catalán': suprimida la DGAIA

BarcelonaLa Asociación de Madres Rotas por la DGAIA ha pedido el cierre de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), que se refundará tras el caso del 'Pelicot catalán'.

La entidad, que cuenta con 50 familias afectadas en Cataluña, ha pedido que devuelvan a sus familias y lamenta que el cambio de la DGAIA no supone un cambio estructural. "No es más que un lavado de cara de una institución de la que se ha evidenciado su mala praxis. Se les ha ido de las manos. En ningún momento se ha contactado con las familias", han explicado en rueda de prensa.

La asociación se ha adherido a la concentración de trabajadores de la DGAIA, convocada por CGT, y ha convocado una manifestación para el jueves por la tarde partiendo de la sede de la DGAIA, pasando por la sede de los servicios sociales de Ciutat Vella y terminando en la plaza Sant Jaume.

Una de las afectadas que ha comparecido es Ángeles, de 27 años y una niña de 6 años que le quitaron cuando tenía 4, que se ha dirigido al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.

"No sabe lo que es pararse fuera del centro a vigilar que no sea tu hija la que se lleva un señor mayor. No sabe lo que es después de estar tutelada sufrir abusos, violaciones y no tener dónde denunciar porque la palabra del profesional de turno vale más. Y cuando creces e intentas rehacer tu vida, te quitan al hijo porque fuiste una niño tutelada, y el control sigue y estamos marcadas de por vida", ha lamentado.

En su caso, Ángeles denunció al padre de su hija por malos tratos y cayó en depresión. Una situación por la que le quitaron durante seis meses la custodia de su hija, que pasó a vivir con su hermano y aún no ha podido recuperarla.

"Acepté estos meses para recuperarme, pero de ahí a más tiempo no estaba así. Cumplí con todo lo que me habían pedido. Cuando denuncié tenía todo al día. No todas las madres somos de diez, pero no era mala madre. A mi hija nunca le ha faltado afecto, ni plato de comida ni ducha caliente, ni faltar al colegio", añade Ángeles, que pide recuperar a su hija: "He trabajado mucho para no tener este trastorno como ellos me dicen. Reclamo que me devuelvan a mi hija".

