Redacción Cataluña 08 AGO 2025 - 17:37h.

El consistorio de la localidad catalana lamenta este tipo de incidente que "se repite en otras piscinas del país" en pleno verano

El reto viral ha obligado a cerrar hasta 17 veces este verano la piscina en Orduña y Sopela: "La situación es preocupante"

LleidaLa presencia de excrementos humanos en las tres piscinas municipales de Almacelles (Lleida) ha obligado al consistorio de la localidad catalana a cerrar temporalmente todas las instalaciones afectadas como consecuencia de un escatológico reto de llenar de heces las piscinas que cada verano se repite en diferentes puntos de la geografía española.

Los hechos en Almacelles ocurrieron este jueves, cuando detectaron a las 17:15 horas la presencia de heces en la piscina olímpica. Media hora más tarde, la situación volvía a repetirse en la piscina media y a las 18:15 en la pequeña con otro incidente similar.

"Incidentes como este se repiten en otras piscinas del país y suponen un riesgo real para la salud pública. No podemos permitir acciones como esta, que pongan en peligro la seguridad de todos y afecten negativamente un servicio público que pertenece a todos", ha lamentado el Ayuntamiento de Almacelles.

El protocolo a seguir tras la aparición de heces

Cada vez que se detectan heces en el agua, los equipos municipales se ven en la obligación de desalojar la piscina afectada, retirar manualmente los restos visibles y poner en marcha un protocolo sanitario específico.

Las medidas realizadas suponen un análisis y control de la calidad del agua, tratamientos de cloración de choque, vaciado y limpieza parcial, desinfección de sistemas de filtración y un control riguroso de cloro y pH para garantizar la reapertura en óptimas condiciones.

Colaboración ciudadana para identificar a los responsables

Una vez realizadas las tareas tras la incidencia, los trabajadores han solventado la problemática a primera hora y han reabierto la piscina este viernes en su horario habitual.

No obstante, el Ayuntamiento de Almacelles ha pedido colaboración ciudadana para identificar a los responsables tras un reto que compromete la salubridad del agua y la seguridad de los bañistas.: "Si reconoces a alguien o tienes información útil te pedimos que la informe al Consejo. La convivencia y el cuidado dependen de todos".