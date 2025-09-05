Redacción Cataluña 05 SEP 2025 - 13:41h.

La operación policial se ha saldado con la detención de un hombre de 34 años por un delito de receptación

Detenidos dos hombres disfrazados de mujer cuando atracaban una joyería de Barcelona

BarcelonaLa Guardia Urbana de Barcelona, en colaboración con los Mossos d'Esquadra, han realizado cinco inspecciones en establecimientos de compraventa de oro y joyas que les ha permitido recuperar unas 60 joyas, relojes y más de cuatro kilos de lagrimales de oro de 18 quilates, con un valor aproximado de 284.800 euros.

Todos estos objetos, valorados en más de 600.000 euros, han sido intervenidos en una operación que se ha saldado con la detención de un hombre de 34 años por un delito de receptación y la detección de hasta 34 infracciones administrativas en materia de ordenanza municipal en estos cinco establecimientos.

Los agentes de la policía administrativa de los Mossos d'Esquadra han interpuesto tres denuncias por falta de registro documental y obligatoriedad de comunicación de actividad en materia de establecimientos de compraventa de joyas y metales.

Lagrimal de oro de 18 quilates

Estas inspecciones se iniciaron el pasado 20 de agosto en dos establecimientos del barrio de Sant Antoni para comprobar la actividad comercial que se llevaba a cabo. Allí encontraron en el interior joyas con piezas parcialmente arrancadas o cadenas rotas, compatibles con los daños que se producen en las piezas a consecuencia de un tirón.

El establecimiento contaba con una caja fuerte de gran tamaño abierta con una gran cantidad de joyas y efectos de gran valor, esparcidos sin ningún cuidado en el interior. También localizaron joyas a medio desmontar, con las piedras preciosas extraídas de las joyas, y una caja de metálica con más de cuatro kilos de lagrimal de oro de 18 quilates.

"Este formato y actividad responde, presuntamente, a la acción previa a fundir el oro para imposibilitar determinar su origen, o su trazabilidad y facilitar su venta", ha explicado el Ayuntamiento de Barcelona sobre la inspección, en la que también intervinieron unos 20.000 euros en metálico.

Devuelven un reloj de 12.000 euros

El detenido, al que le constaba una detención anterior por el mismo delito, pasó a disposición judicial el pasado 22 de agosto. En el caso de las piezas intervenidas, los investigadores ha conseguido acreditar y devolver un reloj valorado en 12.000 euros y está haciendo gestiones con una cuarentena de joyas más, para esclarecer el origen y localizar a sus propietarios.

En un segundo término, el día 3 de septiembre se llevaron a cabo otras tres inspecciones simultáneas en establecimientos donde se detectaron 18 de las 34 infracciones administrativas totales, ya sea por falta de hojas de reclamación, falta de rótulos de identificación de licencia, de hojas de reclamación de emergencia no practicables o bien por no expedir comprobante y facturas de compra, entre otros.