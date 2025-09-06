Gloria Palau Barcelona, 06 SEP 2025 - 03:00h.

Desde el verano de 2022, la Fundación ha listado 15 puntos urgentes a la hora de luchar contra grandes incendios forestales

Tras los devastadores incendios que arrasaron varias provincias españolas el pasado mes de agosto, un equipo de Informativos Telecinco ha podido hablar de esta problemática con Jordi Vendrell, director de la Fundación Pau Costa, una entidad especializada en la investigación, prevención y gestión de incendios. Desde el verano de 2022, la Fundación ha listado 15 puntos urgentes a la hora de luchar contra grandes incendios forestales.

"Lo que ahora estamos viendo es el resultado de las políticas de los últimos años, estamos en pleno cambio climático y las campañas de incendios forestales se amplían más en el tiempo, empiezan antes y acaban después", explica Vendrell. Además, como consecuencia aumentan también los días de riesgo extremo, que se han duplicado en los últimos años: "Todo esto, unido al abandono del medio rural, hace que haya más material para quemar en los bosques".

Vendrell lamenta que también están perdiendo zonas abiertas que antes se utilizaban como cortafuegos, y se pierde también ganado que vaya limpiando estas zonas del bosque: "Tenemos suficientes medios pero lo que falta es conocimiento para gestionar estos incendios, necesitamos también personal más entrenado".

"A veces las comunidades se ven desbordadas"

Además, según Vendrell en nuestro país tenemos un problema de simultaneidad de incendios: "A veces las comunidades se ven desbordadas y no son capaces de gestionar los medios ajenos que llegan a ayudarles".

"Estos incendios, lo que nos dicen, es que irán a más en un futuro", asegura Vendrell. "Parecía que en 2022 habíamos vivido la peor campaña de incendios del país, pero ahora en 2025 la hemos superado y con creces, y seguiremos probablemente este camino".

Vendrell también ha querido manifestar que es necesario incentivar las medidas fiscales de la gente que vive del bosque, como los agricultores: "Estamos en un contexto de cambio climático y lo que nos sirve para hoy probablemente no nos sirva para mañana para combatir estos incendios".

"Es necesario un protocolo a nivel estatal que permita a todas las comunidades que todos los que trabajan en la extinción de incendios estén acreditados para hacerlo, y que sea renovada cada cierto tiempo", añade Vendrell.