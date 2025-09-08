Redacción Cataluña 08 SEP 2025 - 15:58h.

Los trenes han vuelto a circular por toda la L4 y la L11, donde las obras también afectaban al tramo entre Trinitat Nova y Casa de l'Aigua

Las obras en la L4 del metro de Barcelona cortarán la línea dos veces este otoño: las paradas afectadas

Compartir







BarcelonaLa L4 del metro de Barcelona ha recuperado este lunes la vuelta a la normalidad con la vuelta al cole, tras las obras que han impedido la circulación por un tramo de esta línea durante más de dos meses.

A partir de este lunes, los trenes han vuelto a circular por toda la L4 y la L11, donde las obras también afectaban al tramo entre Trinitat Nova y Casa de l'Aigua.

Los trabajos de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) empezaron el 25 de junio , dejando sin servicio desde Verdaguer hasta Trinitat Nova en la L4. Unas obras que permitieron renovar seis kilómetros de vía para reducir el número de incidencias y resolver algunos problemas de vibraciones en la zona.

Obras "absolutamente" necesarias

Estas labores también permitirán reducir el número de incidencias, realizar un mantenimiento más eficaz y resolver algunos problemas de vibraciones en la zona tras una inversión de 20 millones de euros.

PUEDE INTERESARTE El calor en el metro de Barcelona: prueban un tubo de refrigeración para bajar la temperatura en los andenes

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Eran unas obras absolutamente necesarias que ahora nos permitirán dar un mejor servicio, solucionar algún problema de vibraciones que teníamos en la zona y preparar la línea 4 para un futuro con más trenes y mejores ", explicó la presidenta de TMB, Laia Bonet, quien agradeció a la ciudadanía la paciencia por las afectaciones causadas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Buen funcionamiento del transporte alternativo

Durante la realización de las obras se ha dado el máximo servicio posible a la línea en el tramo que estaba en funcionamiento y la propia red de metro se ha convertido en la principal alternativa de movilidad. TMB también ha dado un servicio especial de autobús que ha funcionado sin incidencias y que contaba con parada en cada una de las estaciones afectadas por los cortes de la L4 y la L11.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Ahora, después de estas obras y con el inicio del curso escolar la L4 y la L11, así como toda la red de metro y bus del transporte público de Barcelona, vuelven a su oferta habitual.