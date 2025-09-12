Redacción Cataluña 12 SEP 2025 - 00:00h.

El Área Metropolitana de Barcelona lanzará el bono, coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad Sostenible 2025

El uso de los carriles bici crece en un año un 17% en Barcelona

BarcelonaEl Área Metropolitana de Barcelona (AMB) lanzará un bono gratuito para su servicio de bicicleta pública, conocido como AMBici, que se podrá canjear entre los días 16 y 23 de septiembre, coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad Sostenible 2025.

Para acceder a la promoción, los ciudadanos deben estar registrados en la app de AMBici e introducir el código promocional SEM25, y el AMB cobrará 1 céntimo para validar el pago.

El AMB ha previsto un límite de 5.000 bonos gratuitos para esta iniciativa, que busca promocionar el servicio público de bici en la metrópolis de Barcelona y que habitualmente cuesta 20 euros anuales, ya que sigue a un coste reducido del 50% para fomentar su uso.

Tres días de abono gratuito

El vicepresidente de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad del AMB, Carlos Cordón, espera que con esta promoción los "ciudadanos que no son usuarios de AMBici se animen a hacer uso de este abono gratuito de 3 días y prueben el servicio".

Asimismo, ha destacado que el AMBici se alinea con los valores transmitidos por la Semana Europea de la Movilidad Sostenible y que ejemplifica el compromiso del organismo supramunicipal por una movilidad "más saludable, sostenible y conectada".