TarragonaLa influencia de una masa fría en altura sobre España provocarán este lunes la inestabilidad en zonas del interior y área mediterránea oriental, que se verán afectadas por fuertes lluvias y tormentas en el caso de Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Castellón, Alicante, Valencia, Tarragona, Ibiza y Formentera estarán en alerta naranja por lluvias que podrán acumular entre 40 y 50 litros por metro cuadrado en una hora en el caso de las islas pitiusas.

Las zonas más afectadas por las inundaciones

Lo peor del temporal se ha concentrado en cinco comarcas del sur de Tarragona. Allí, municipios como La Ràpita, Amposta o Alcanar han sufrido graves inundaciones. La magnitud del temporal ha quedado reflejada en los registros del 112, que acumuló más de 1.700 llamadas y más de 1.300 incidentes.

Nueve carreteras se han visto afectadas, como la AP7, que permanece cortada al tráfico. Las acumulaciones de agua también han interrumpido el servicio de 17 trenes, afectando a más de 16.000 pasajeros. Ante la gravedad de la situación, la Generalitat ha decretado el estado de emergencia en estas localidades. También hoy se han suspendido las clases y se han paralizado los servicios sanitarios no urgentes.

Suspendida la circulación de trenes entre Ulldecona y L'Aldea

La circulación de trenes entre los municipios catalanes de Ulldecona y L'Aldea permanecerá suspendida este lunes debido a la lluvia desencadenada en la provincia de Tarragona.

Así, la reanudación del servicio está prevista para las 11.00 horas de hoy, "siempre que se den las condiciones óptimas de seguridad": "Desde Renfe y Adif estamos trabajando para restablecer el servicio cuanto antes y os mantendremos informados".

Cinco comarcas de Tarragona suspenden clases

El Departament d'Educació de la Generalitat ha suspendido para este lunes la actividad en los centros educativos de 5 comarcas de Tarragona --Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Camp y Terra Alta-- ante la previsión de empeoramiento de las lluvias.

Esta decisión se ha tomado siguiendo las recomendaciones de Protecció Civil, ha informado la Conselleria que lidera Esther Niubó.

Además, se ha pedido seguir las recomendaciones de restricción de movilidad a todo el personal educativo que deba desplazarse.