La polémica muerte de una perra tras ser devuelta a su propietaria en Lleida:

Redacción Cataluña 17 OCT 2025 - 17:29h.

FAADA acusa a Agentes Rurales de negligencia: la dueña comunicó que la perra había sido cedida a un tercero y desconocía las condiciones del animal

Investigan la muerte de un pitbull en Sils, Girona: "Estaba encerrada en un transportín y fue arrojada a un estanque"

Compartir







LleidaLa Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) ha cuestionado una actuación del cuerpo de Agents Rurals de la Generalitat de Cataluña por devolver a la propietaria una perra "con signos de maltrato", que acabó muriendo dos días después en La Sentiu de Sió (Lleida).

Los hechos se remontan al pasado 30 de septiembre, cuando el consistorio de la localidad catalana alertó de que había un perro abandonado en el municipio. Ese mismo día, una patrulla de los Agentes Rurales se desplazó a las 09:30 horas hasta el lugar, con el objetivo de colaborar con el consistorio, que no se podía hacer cargo del animal, según ha informado el cuerpo.

PUEDE INTERESARTE La dermatosis nodular contagiosa se extiende por las granjas de Girona: un caso obliga a modificar el radio de vigilancia

Una vez allí, los agentes localizan a una perra en "muy malas condiciones" y que presentaba "signos de desnutrición", además de que le costaba aguantarse de pie, por lo que procedieron a realizar la lectura del microchip para intentar localizar a la propietaria del animal.

La perra había sido cedida a un tercero

La dueña del perro se personó en el lugar y comunicó que esta perra había sido cedida a un tercero en el año 2023 y que desconocía que estaba en esas condiciones. "Se ofreció a llevarlo a un veterinario y los agentes actuantes acordaron hacerlo por esta vía con el objetivo de priorizar que el animal pudiera recibir asistencia veterinaria lo antes posible, y que los agentes realizarán un seguimiento del caso".

Según el informe de la cínica veterinaria, la propietaria llevó a la perra el mismo día a recibir asistencia y le detectaron leishmaniasis, por lo que se le puso tratamiento: "Sin embargo, la madrugada del 2 de octubre, desgraciadamente la perra acaba muriendo", añaden desde Agents Rurales sobre una actuación que todavía no se ha cerrado.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Se ha decomisado el cadáver del animal para poder llevar a cabo la necropsia, que determinará la causa de la muerte. Y se mantiene abierta una investigación sobre los hechos y ha abierto diligencias penales por si los hechos pueden ser constitutivos de un delito penal", culminan.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Una "negligencia" que "impidió poner a salvo a la perra"

Por su parte, la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) denunciará a "los responsables del maltrato y abandono, así como a las administraciones cuya negligencia impidió poner a salvo a la perra". Las imágenes que ha compartido la entidad muestran al animal en un estado extremo de debilidad y caquexia, con múltiples heridas en orejas, morro, cuerpo y extremidades.

"La perra se encontraba en estado crítico y existían claros indicios de un posible delito de maltrato animal. En tales circunstancias, la obligación de los agentes, como autoridad competente, es abrir diligencias de investigación, asegurar las pruebas y, sobre todo, poner a salvo al animal", explica FAADA.

¿Cómo acreditó la titular que realmente había cedido el perro a un tercero?

La fundación ha planteado "numerosas" preguntas sobre la actuación de los agentes tras la muerte del animal: "¿Cómo acreditó la titular que realmente había cedido el perro a un tercero? ¿Existe un documento firmado que recoja la identificación del animal? Sin este requisito, cualquier transacción es nula y se considera que la titular sigue siendo la responsable".

Por ello, desde FAADA van a denunciar a "todos los responsables del maltrato y abandono del animal, así como las negligentes actuaciones llevadas a cabo por las administraciones que no pusieron a salvo a la perra mientras se llevaba a cabo la correspondiente investigación policial".