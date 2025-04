En 2023 se publicaron en España más de 80.000 libros: ¿cómo se repartió el pastel y cuánto se llevaron los autores?

El mundo literario en España es complejo y arriesgado. No descubrimos nada. Al final del día, vivir del arte es muy complicado. Ya no solo por el coraje que requiere abrirte al público, mostrar tu interior, tus pensamientos, lo que crees que te hace diferente, sino porque, muchas veces, todo el trabajo que supone no se acaba de ver recompensado. La crisis de 2007 afectó a todo el mundo y a casi todos los sectores. Y, por supuesto, el literario se vio también muy comprometido. Los sueldos bajaron, los anticipos se congelaron, y la precariedad para los escritores empezó a aumentar considerablemente. Pero no todo fue malo: esto sirvió para el auge de la autopublicación y las plataformas digitales. Se democratizó la escritura.

Sobre el papel no tiene por qué ser algo negativo. Sí que es verdad que, a raíz de dichas plataformas, todo el mundo tiene opción de contar sus historias. Y la llegada de Wattpad o similares dio voz a los lectores, que empezaron a decidir qué era lo que funcionaba y lo que no. Las editoriales comenzaron a escuchar, y surgió el fenómeno de literatura juvenil que llega hasta nuestros días. Pero, ¿se puede vivir realmente de ser escritor hoy en día en España? La respuesta sencilla es no. La respuesta larga es sí, pero solo unos pocos. Para descubrir quiénes, tenemos que echar un vistazo a los números reales de este sistema literario.

El autor, el que peor pagado de la cadena

Para empezar, los anticipos. Un autor medio actualmente en España cobra un anticipo de entre 1.000 y 5.000 euros. Cuanta más experiencia tenga en el sector, el anticipo será más alto. Pero, como en toda industria, depende mucho de las ventas de sus anteriores trabajos. Al final la editorial se arriesga al publicar un libro, y busca recuperar su inversión, algo que no siempre ocurre. En Estados Unidos, los anticipos son más altos para este nivel de autores medio, al igual que en otros países como Reino Unido. En Francia, se asemejan más a nuestro país, pero es cierto que el apoyo institucional al sector literario es mucho más grande e importante que en España.

Estos anticipos suponen un dinero que el autor tendrá que cubrir con ventas para poder seguir cobrando de su libro. Es decir, si un autor recibe 3.000 euros para contratar su obra, tendrá que cubrir ese dinero con sus ventas, y una vez hecho, volverá a ganar dinero. Además, estos anticipos suelen dividirse entre dos y tres pagos, por lo que no es un dinero que se reciba de golpe, algo que provoca que muchos autores y autoras tengan otros trabajos paralelos para poder tener un sueldo base todos los meses.

Luego está el tema de los royalties: lo que cobra el autor por cada libro vendido. En España, los porcentajes suelen variar entre el 7% y el 10%. ¿Eso qué quiere decir? Sencillo. Si un libro cuesta 20 euros, el autor percibe de ese precio cerca de un euro y medio. El motivo es que de ese precio total tiene que cobrar tanto la editorial (un 30%), la distribuidora (otro 30%) y el librero (el 30% restante). Son porcentajes a grosso modo, pero más o menos se mueven en esos números. Así que, al final del día, el que crea el libro es el que menos dinero se lleva de toda la cadena.

¿Autopublicación o editoriales tradicionales?

En el año 2023, según datos de Statista, se llegaron a publicar solo en España cerca de 90.000 libros (contando ediciones especiales y reediciones). Una brutalidad de nuevos títulos entre los que es muy difícil destacar. Los fenómenos literarios son escasos, o poco duraderos en el tiempo, salvo honrosas excepciones como las de Joana Marcús, Juan Gómez Jurado o Mercedes Ron. Debido a los porcentajes escasos (que se cobran una vez al año), muchos autores se han lanzado al terreno de la autopublicación, cada vez más sencilla gracias a Amazon y otras plataformas similares. Tienes el control total sobre la publicación, sobre el precio y sobre las actualizaciones (reimpresiones). Además, los pagos son mensuales y puedes hacer un seguimiento de ventas a tiempo real.

En cuanto a porcentajes, dependiendo del precio que pongas a tu obra, puedes llevarte entre el 60 y el 70% (hay que tener en cuenta si es ebook o formato impreso). Pero la autopublicación aún no está bien vista en países como el nuestro, y se sigue mirando a los autopublicados con recelo. Sobre todo porque muchos de ellos no pasan un control de edición o de calidad. En otros países como en Estados Unidos está plenamente asentada la autopublicación desde hace años. Un mercado masivo que beneficia a unos pocos. En España aún no se ha dado el boom que equilibre la balanza.

Por ahora, los autores siguen soñando con publicar en editoriales tradicionales. Y aunque hubo unos años en los que aparecieron multitud de editoriales medianas y pequeñas en España, el mercado sigue estando dominado por las dos más grandes, que son Planeta y Penguin Random House. Las editoriales más modestas luchan por subsistir en un mercado cada vez más saturado, pero que sigue gozando de buena salud en nuestro país. Según datos de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), los que más leen por ocio son los lectores entre 14 y 24 años. El auge de la lectura juvenil ha ayudado a ello. Y con la facilidad de formatos electrónicos y dispositivos como el Kindle de Amazon, cada vez es más sencillo acceder a la lectura.

Aunque no hay que olvidar el gran sistema que tenemos en España de bibliotecas, con servicios institucionales como eBiblio. un servicio de préstamo gratuito de las bibliotecas públicas con el que puedes leer y escuchar gratis libros, audiolibros, revistas, periódicos… Cada vez es más fácil acceder a la lectura, al igual que a escribir y publicar tus propias historias, tratando de ganar dinero con ello. Así que volvemos a hacer la pregunta. ¿Se puede vivir de ser escritor en España? A veces, pero con mucho esfuerzo, dedicación y, por supuesto, ese gramo de suerte tan necesario. Porque no solo depende del dinero que te paguen, sino del caso que hagan a tu obra, y la promoción que ésta tenga. Porque destacar entre tanto lanzamiento cada vez es más difícil si no lo consigues en las primeras semanas.

