Las víctimas eran explotadas laboralmente: vivían confinadas, encerradas bajo llave, sin remuneración y recibían alimentos de forma esporádica

Desmantelan una red transnacional de trata para prostituir a mujeres con ocho liberadas y tres detenidos

BarcelonaLa Guardia Civil ha liberado a cinco víctimas de trata de seres humanos que trabajaban coaccionadas para una red criminal de Barcelona, vinculada con la cosecha y distribución de marihuana, y ha desarticulado la red delictiva con un total de once detenciones.

La investigación empezó a principios de año tras detectarse en la capital catalana a dos personas de origen vietnamita, que fueron identificadas como víctimas de delitos de trata de seres humanos con el fin de ser obligadas a cometer actividades ilícitas, concretamente al cuidado de plantaciones de marihuana tipo indoor distribuidas por la provincia.

"Estas personas habían sido utilizadas por una organización criminal que explotaba a personas vulnerables para el cultivo, elaboración y distribución de sustancias psicotrópicas a gran escala", ha explicado el cuerpo policial sobre unas víctimas de nacionalidad vietnamita que "carecían de arraigo social, recursos económicos o conocimiento del idioma".

Encerradas, sin remuneración y con alimentos de forma esporádica

Las víctimas también eran sometidas a amenazas, agresiones físicas y confinamiento para obligarlas a trabajar de manera continua en condiciones infrahumanas: "Permanecían encerradas bajo llave, sin remuneración, recibiendo únicamente algunos alimentos de forma esporádica y con la constante vigilancia de los miembros de la organización, quienes también amenazaban a sus familiares en el país de origen".

La investigación, a lo largo de los meses, permitió identificar a distintos integrantes de la organización que desempeñaban funciones de captación, transporte y vigilancia de las víctimas, además de ser quienes les proporcionaban de manera ocasional la alimentación en el lugar donde se encontraban confinadas.

Durante la fase de explotación realizada en octubre, los agentes realizaron tres registros en la ciudad de Barcelona y uno en Sant Pere de Ribes (Barcelona), además de la inspección de un local público. Como resultado, detuvieron a cuatro ciudadanos vietnamitas de entre 40 y 51 años, y un español de 47 años. A varios de ellos se les imputan también delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, amenazas y defraudación de fluido eléctrico.

Intervenidas 1.357 plantas de cannabis

También han sido intervenidas 1.357 plantas de cannabis y 2.622 gramos de marihuana, 36.700 euros, joyas, documentación y elementos para falsificación de documentos de identidad. Durante los registros fueron localizadas otras tres víctimas de trata de seres humanos, todas de nacionalidad vietnamita, que estaban siendo explotadas por la red, que han sido liberadas y puestas bajo protección.

Además, han sido detenidos seis ciudadanos, de entre 25 y 53 años, por encontrarse en situación irregular en España. Todos ellos fueron trasladados a dependencias de la Policía Nacional en Barcelona.