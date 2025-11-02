Álex Aragonés 02 NOV 2025 - 19:01h.

Los murales buscan reflexionar sobre temáticas arraigadas al distrito para construir una narrativa que hable de los vecinos a través del paisaje

Uno de los murales tiene como protagonista a una abuela mirando fotografías basadas en archivos de Kim Manresa y Ginés Cuesta

BarcelonaEl distrito barcelonés de Nou Barris se ha convertido en las últimas semanas en "un laboratorio de arte urbano al aire libre", en el que artistas locales e internacionales crean 17 obras de gran formato que se pintan o construyen en el espacio público. Obras gigantes que buscan reflexionar sobre temáticas arraigadas en el territorio de la capital catalana, con el objetivo de construir una narrativa que hable de todos sus vecinos a través del paisaje de la calle.

Una de estas obras es el mural de la artista portuguesa Mariana Santos en la Calle Platja d’Aro 23, planteado como un homenaje a las personas mayores a través del estilo figurativo, basado en fotos de archivo de Kim Manresa y Ginés Cuesta, que explora la memoria y la identidad colectiva

"La propuesta que ha realizado es una abuela genérica. No ha querido representar a nadie del barrio para no dar protagonismo a una sola persona y ha buscado en el archivo histórico una serie de fotografías que reflejan la vida cotidiana de este barrio, donde ha habido muchas manifestaciones en reivindicación del metro, escuelas, sanidad", explica a Informativos Telecinco Marc García, fundador de Rebobinart.

Hablar de retos globales a partir de problemas locales

Entre las fotografías que aparecen en el mural hay escenas como el lavado de ropa, en homenaje a un estilo de vida que se hacía en el espacio público y los propios vecinos construían.

"Nou Barris es de los pocos barrios que se mantiene con la gente mayor activa y sigue reivindicando como el primer día. Los murales en ciudades o pueblos pueden parecer decorativos, pero genera un refuerzo social y de memoria si los contextualizas para generar un mural que solo puede estar en una ubicación determinada", añade Marc sobre una obra que "tiene más fuerza" cuando detrás hay "un mensaje de mirar al pasado y reconocer más allá de un mural estético".

Todas las creaciones tienen como punto de partida Nou Barris, un distrito que se formó con la llegada masiva de inmigración a mediados del siglo XX, por lo que las obras pretenden hablar de retos globales a partir de las problemáticas locales que han tenido que superar unidos a sus vecinos a lo largo de los años.

Trasfondo de conciencia y de ecosistema

"Es una oportunidad para expresar ideas en entornos que no están acostumbrados a recibir mensajes. Ese diálogo con el espectador. Tiene trasfondo de conciencia y también de ecosistema", afirma la artista española Doa Oa, que ha desarrollado en el paseo Fabra i Puig 370 una obra entre el ecologismo y la reflexión colectiva sobre el patrimonio cultural.

En su caso, el trabajo está centrado en torno a la botánica silvestre: "Tiene relación con los lugares de pared. Cuando me invitaron a este proyecto en Nou Barris, investigué sobre las especies silvestres en los parques urbanos de esta zona. Elegí varias plantas e hice una composición de sus flores y hojas. Una de ellas es la malva o la borraja. Con mi obra hablo de la diversidad de especies que nos rodean y con las que compartimos ecosistema".

El arte urbano como herramienta de conexión

En total, 17 creaciones de gran formato a través de diferentes disciplinas, que pone en valor a Barcelona y sus vecinos mediante el arte urbano como herramienta de conexión, expresión e innovación. "Una forma de acercar la creatividad a todos, más allá de los espacios convencionales, fomentando la colaboración comunitaria como motor de cambio y reconocimiento colectivo", destaca el Ayuntamiento de Barcelona sobre un proyecto en el que también se desarrollan esculturas y obras lumínicas.

El proyecto tiene un presupuesto de 953.000 euros financiado con los Fondos Next Generation de la Unión Europea, enmarcado dentro de los Planes de Sostenibilidad Turística Destinación Barcelona (PSTDB).

Estos fondos también permitirá al distrito catalán la rehabilitación total del Rec Comtal con el fin de construir una vía verde pedaleable, la creación de un espacio expositivo y una museografía digital en la Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova o bien la recuperación de diferentes fuentes del Parc Natural de Collserola.