Los trabajos en la estación de Montcada Bifurcació interrumpen la circulación en esta línea hasta la Universidad Autónoma de Barcelona

BarcelonaLas obras en la estación de tren de Montcada Bifurcaió interrumpirán la circulación entre Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) durante los próximos siete meses.

Los trabajos de infraestructura por parte de Adif en la línea R7 de Rodalies de Catalunya empezaron el pasado domingo y se extenderán hasta el próximo mes de mayo, lo que dejará sin servicio el tramo entre Fabra i Puig y Cerdanyola Universitat.

Esta remodelación afectará de pleno a más de 7.500 usuarios de Renfe, entre ellos los estudiantes de la universidad catalana que utilizan esta línea de tren para llegar al centro y ahora estarán obligados a utilizar un servicio alternativo por carretera.

Transporte alternativo para acceder a la UAB

Esta servicio garantiza la conexión con el campus universitario, por lo que Renfe ha reprogramado el servicio de la línea R7: entre Fabra i Puig y Cerdanyola, los viajeros serán reconducidos a la línea R4, y entre Cerdanyola - Cerdanyola UAB - Campus UAB (Eix Central), el servicio alternativo será por carretera.

Asimismo, para minimizar la afectación al colectivo universitario, los autobuses efectuarán parada dentro del propio campus de la Universidad Autónoma de Barcelona.

En paralelo, la línea R4 prestará el servicio en dos tramos: el que discurre entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) o Martorell y Badalona y el que va de Manresa o Terrassa a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), informa Renfe en un comunicado.

Los títulos de transporte de los servicios de Rodalies de Catalunya en el área metropolitana de Barcelona serán válidos para acceder al servicio alternativo por carretera, siempre que hayan sido previamente validados en la estación de origen, y el servicio de transporte alternativo será accesible para personas con movilidad reducida.

El macrocorte sin precedentes en Cataluña

Un mes antes, el servicio de Rodalies afrontó un macrocorte sin precedentes en Cataluña con las obras en la línea R3, que tardarán hasta 16 meses para desdoblar la vía entre Parets del Vallès y La Garriga (Barcelona), por lo que también pusieron en marcha un plan alternativo de transporte que prevé 43.000 plazas de autobús diarias.

La primera fase de las obras cortará el tramo entre las estaciones de Montcada Bifurcació y La Garriga y afecta a 20.000 usuarios diarios hasta el mes marzo de 2026. Un corte que obliga a los viajeros a utilizar el centro neurálgico de autobuses establecido en la estación de Barcelona-Fabra i Puig, desde donde pueden coger buses directos o con paradas hacia Centelles, Vic o La Garriga.

Este transporte alternativo tiene una frecuencia de entre 10 y 15 minutos, por lo que el tiempo de viaje del usuario se verá incrementado de 20 a 30 minutos respecto a lo que tardaban previamente.

Una vez finalice la primera fase de las obras de duplicación de la vía entre Parets y La Garriga, que cuentan con una inversión de 140 millones de euros y coinciden con los trabajos para instalar un nuevo sistema de gestión de tráfico en la estación de Montcada, empezará la segunda fase que se alagará hasta enero de 2027.

Este proceso afectará al tramo entre las estaciones de Mollet Santa Rosa y La Garriga, que utilizan más de 10.000 usuarios diarios. En este caso, los viajeros también seguirán contando con los buses directos entre Barcelona y Centelles, Vic y La Garriga en ambos sentidos, y también habrá un bus entre Mollet Santa Rosa y Centelles.

La duplicación de vía prevista en la línea R3 abarca unos 17 kilómetros de la línea Barcelona-Vic-Puigcerdà. Se trata de una gran demanda del territorio catalán, ya que hasta el momento solo puede circular un tren por este tramo al existir una única vía, lo que produce un cuello de botella cuando hay incidencias.