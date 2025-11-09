Álex Aragonés 09 NOV 2025 - 04:00h.

El vehículo, de 8 metros de largo, requiere de un conductor de seguridad que supervisa su funcionamiento durante los diez días de prueba

BarcelonaLas carreteras de la capital catalana cuentan por primera vez con un autobús sin conductor y con pasajeros de Transportes Metropolitanos de Barcelona, que ha puesto en marcha durante diez días como prueba piloto para explorar la aplicación de tecnologías de conducción autónoma en el transporte público urbano.

El vehículo autónomo, que se ha estrenado con un recorrido por Monjtuïc en un trayecto de ida y vuelta de 1,8 kilómetros y 6 paradas, mide ocho metros de largo y tiene una capacidad de medio centenar de pasajeros, que pueden ir a bordo de un vehículo con una tecnología de conducción automatizada, permitiendo circular con seguridad y sin necesidad del control humano.

Sin embargo, las pruebas que se realizan desde este martes hasta el próximo 13 de noviembre en el autobús incorporan la figura humana. Concretamente la del safety driver o conductor de seguridad, "imprescindible" para circular actualmente con el nivel de autonomía 4 en España.

Innovación en el transporte público

"Durante las pruebas, esta figura estará cubierta por conductores del área de bus de TMB que ya han recibido una formación especial en las últimas semanas", ha explicado Transportes Metropolitanos de Barcelona sobre un autobús que realizará el recorrido entre plaza Dante, av. Miramar, plaza Neptuno, Av. Estadi/Pg Olímpic, Fundación Joan Miró y Funicular de Montjuïc de 9:00 a 19:00 horas todos los días, con pasaje y de forma abierta a la ciudadanía.

"La finalidad del proyecto no es otra que el de seguir innovando en el transporte público. En este caso servirá a los técnicos para obtener conocimientos prácticos y experiencia para avanzar hacia nuevos modelos de movilidad con el objetivo de reforzar la seguridad, la eficiencia y la calidad del servicio ofrecido", ha detallado el director del área de autobús de TMB, Jacobo Kalitovics.

100% eléctrico y control del entorno

Esta prueba piloto permitirá al área de proyectos de bus analizar los datos resultantes y valorar una posible aplicación futura de este sistema de transporte en el ámbito de la ciudad. De hecho, el vehículo en cuestión lleva equipado un motor 100% eléctrico y trae baterías de litio que le proporcionan una autonomía de 300 kilómetros.

También permite detectar todos los objetos a su alrededor y controlar las condiciones de la carretera dentro de una ruta redefinida, además de articular todas las situaciones e imprevistos que se encuentra en la vía y recorre todas las señales de tráfico y las líneas urbanas dibujadas sobre el pavimento.

"Gracias a los sensores de que dispone, y que están repartidos por todo el vehículo, también es totalmente sensible a los puntos muertos, proporcionando una máxima seguridad", añaden desde TMB sobre un vehículo que se puede monitorizar en tiempo real y su ubicación puede controlarse gracias a un sistema global de navegación por satélite.

Nivel de autonomía del 99% en Noruega

Esta primer reto de TMB en Barcelona llega tras otras experiencias en las que el vehículo ya circula de forma regular en Europa. Es el caso de la ciudad noruega de Stavanger, donde este mismo modelo hace ya una ruta convencional con un nivel de autonomía del 99%.

Lo mismo ocurre en la ciudad sueca de Goteborg, en la que el bus actualmente en pruebas conectará la estación central de esta ciudad con la de Liseberg, a 3,5 kilómetros del punto de inicio: "En estos casos, y al igual que en las pruebas realizadas por TMB, el autobús debe circular con un conductor de seguridad. El vehículo es el primer bus autónomo que transporta pasajeros, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos".

En España esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Dirección General de Tráfico (DGT), que a través de su Programa Marco ES-AV de autorización de pruebas de vehículos automatizados, ha verificado el cumplimiento de todos los requisitos técnicos y emitido la correspondiente autorización. Los resultados de las pruebas y sus principales características se publicarán en la página web de la DGT.