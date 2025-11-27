Redacción Cataluña 27 NOV 2025 - 02:00h.

Idealista publica un estudio con los diez municipios españoles donde más se ha abaratado la vivienda desde octubre de 2024

Carlos Franganillo analiza las claves de la crisis de vivienda en España esta noche a las 21.00h en Informativos Telecinco

BarcelonaEl mercado de la vivienda de segunda mano en España sigue subiendo, con un incremento del 15,7% en un año, aunque no todos los municipios siguen esta tendencia. Es el caso de Cabrera de Mar, la localidad catalana donde más ha caído el precio de la vivienda usada en el último año.

Idealista ha publicado un estudio con los diez municipios españoles donde más se ha abaratado la vivienda desde octubre de 2024, que se reparte entre seis comunidades autónomas que han experimentado descensos del 13% o superiores, tomando como referencia el informe de precios de vivienda de octubre de 2025.

En el caso de Cabrera de Mar, el municipio ubicado en la comarca del Maresme, con un precio medio de 2.768 euros por metro cuadrado, encabeza las bajadas de precio dentro de Cataluña, según el portal inmobiliario

Los lugares de España donde más han bajado los precios

Los municipios que lideran el ránking son Torreperogil (Andalucía) y Arroyo de la Luz (Extremadura) con un 21% de caída interanual. Detrás de ellos, les siguen dos localidades gallegas como son Allariz y A Estrada, donde la vivienda ha bajado un 16% y un 15% respectivamente.

La lista de los cinco primos lugares del ranking la cierra el municipio cántabro de Campoo de Enmedio, cuyos precios han experimentado un descenso del 14% En el sexto puesto, también con una bajada del 14%, aparece el pontevedrés Cotobade. Los últimos cuatro municipios de la lista comparten un descenso de precios del 13%. Es el caso del municipio vallisoletano de Mojados, el cordobés El Carpio, y los murcianos Alguazas y Abarán.

Municipios en los que más baja el precio en cada comunidad autónoma

El estudio también ofrece los datos de los municipios en los que más baja el precio de la vivienda en cada comunidad autónoma. Además de los municipios mencionados, también destacan las regiones con municipios que han superado el 10% de caída de precio, como Lloseta, en Baleares, donde se produce un 12% de bajada.

Del mismo modo que en Arcas del Villar, en Cuenca (Castilla-La Mancha) y en Cabrera de Mar, en Barcelona (Cataluña). De cerca les sigue el alicantino Rafol de Almunia, en la Comunitat Valenciana, con un 11% de descenso. A continuación aparece Tineo, en Asturias, con un decremento del 9%, Mungia, en Vizcaya (Euskadi) con un 8%, el tinerfeño Santa Úrsula, en Canarias, con un 7%, Corella, en Navarra, con un 6% y Castañares de Rioja (La Rioja) con un 2% de bajada.

Asimismo, hay dos regiones en las que ningún municipio de los analizados ha experimentado descensos en el precio de sus viviendas y se muestran aquellos en los que menos ha subido. Son Caspe, en Zaragoza (Aragón) y Brunete en la Comunidad de Madrid, ambos con un 1% de incremento".