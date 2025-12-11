Álex Aragonés 11 DIC 2025 - 07:00h.

Las enfermeras pensaron que "sería una buena idea invitar a sus compañeros del grupo para estar a su lado en ese día feliz"

La pareja de Judit ha agradecido el detalle: "Fue como abrir una ventana gigante y recibir aire fresco"

BarcelonaRecibir el alta tras ingresar en un hospital suele convertirse en un momento de alegría para los pacientes y sus familiares, después de la angustia sufrida entre las paredes del centro hospitalario. Un momento que se ha convertido en una experiencia mágica e inolvidable para Judit tras un mes en el Hospital de Bellvitge de Barcelona.

La joven, que canta en un grupo de gospel en El Prat de Llobregat (Barcelona), pasó semanas ingresada tras una dura crisis de salud. Un sufrimiento que llegó a su fin el pasado viernes, cuando recibió el alta de una manera que jamás olvidará gracias a la idea original de las enfermeras de la unidad 4.3 del Hospital de Bellvitge.

"Sería buena idea invitar a sus compañeros a apoyarlos en este día feliz y recordarles que están esperando que vuelvas a cantar con ellos", ha explicado el centro hospitalario catalán en redes sociales. Así, sus compañeros del grupo de gospel acudieron hasta el centro, donde dejaron sin palabras a la paciente, que quedó atónita ante la escena que el Hospital de Bellvitge ha compartido en redes sociales.

Por su parte, la pareja de Judit ha querido dar las gracias "desde el fondo de su corazón" a toda la gente que participó en la sorpresa: "Pasó un mes entero encerrada allí. Veros a todos, al pie del hospital, cantar con esa energía y alegría que os caracteriza, fue como abrir una ventana gigante y recibir aire fresco en nuestras vidas. Realmente lo necesitábamos", ha admitido Daniel.

"Todavía había espacio para una emoción real, para sonreír y respirar con calma"

De hecho, la pareja de Judit admite que todavía les cuesta explicar lo que sintieron en ese momento: "Un grupo de personas que aman la música de una manera tan pura conseguisteis hacer feliz no solo a Judit, sino a toda la familia. Nos hiciste sentir que, a pesar de todo lo que habíamos pasado, todavía había espacio para una emoción real, para sonreír y respirar con calma".

Un día especial en la vida de todos los integrantes de la comunidad de gospel de El Prat: "La música es magia, tiene esto: te llega donde las palabras se quedan cortas. Arregla pequeños rincones que ni siquiera sabías que eran malos. Y en un momento tan jodido como una larga entrada, cuando todo se vuelve muy pesado y parece que el mundo se ha vuelto pequeño, una canción puede ser un faro de luz. Ese día, esa luz eras tú".