La experiencia tiene por objetivo acercar los monumentos al público de forma vivencial a través de nuevos relatos y de tecnología inmersiva

BarcelonaViajar al pasado con realidad virtual para conocer el patrimonio de Cataluña es posible gracias a 'Los ojos de la historia', una propuesta innovadora para vivir la historia en primera persona, conectando con el pasado a través de nuevos relatos y tecnologías que ayudan a la ciudadanía a transportarse a los momentos más destacados de cada monumento.

El último en formar parte de este proyecto es el Castillo de Miravet, una fortaleza rodeada por una muralla de 25 metros de altura en Tarragona que a partir de ahora podrá visitarse con unas gafas de realidad virtual para trasladarse al siglo XIV y vivir como lo hacían los monjes templarios.

"Renueva la mirada sobre nuestro pasado y acerca el patrimonio a la ciudadanía mediante relatos inéditos, nuevas formas de museografía, un programa educativo innovador y experiencias inmersivas que transforman la forma en que entendemos la visita patrimonial", explicó la consellera de Cultura de la Generalitat de Cataluña, Sònia Hernández, en la presentación del proyecto en el Castillo de Miravet, situado sobre una colina que domina el río Ebro.

Los relatos exhibidos potencian las historias de las personas que habitaron el castillo y las de la sociedad medieval que lo sustentaron a lo largo de los años. Todo ello con nuevos recursos que incluyen la experiencia de realidad virtual, una instalación audiovisual y un interactivo. Además, se ha creado una nueva guía multimedia y se ha apostado por una nueva señalización mínimamente invasiva para con la contemplación del monumento, respetando los restos arqueológicos.

Viaje al pasado con la realidad virtual

La historia del Castillo de Miravet se ha centrado en la presencia templaria y en el aura mítica de esta orden de monjes guerreros. "En una sociedad diversa como la nuestra, había que dar una nueva mirada que hiciera aflorar otras voces de la sociedad medieval que sustentaban el castillo, pero que no formaban parte de la orden", destacó la Generalitat de Cataluña.

De este modo, la bodega situada en el patio de armas cuenta con una experiencia de realidad virtual que permite a los visitantes viajar en el tiempo. En ella, se puede contemplar el castillo en sus momentos de esplendor, así como en su caída, cuando fue uno de los últimos baluartes templarios: "Este viaje se hace de la mano de Said, un niño musulmán que, junto con su familia, trabaja las tierras de los templarios y acompaña al visitante en su peripecia dentro del castillo".

El futuro de 'Los ojos de la historia'

De momento, el proyecto está presente en la Roca dels Moros del Cogul, la Cartoixa de Escaladei y en el Centre del Romànic de la Vall de Boí Con la inauguración en el Monasterio de Sant Pere de Rodes se dará por completada la primera fase del proyecto, culminando un ciclo dedicado a la búsqueda de nuevos relatos y explorar nuevas formas de divulgación del patrimonio, mediante experiencias interactivas e inmersivas.

Este hito marcará el inicio de la segunda fase prevista a partir de 2026, que abordará la creación de nuevas instalaciones en otros espacios patrimoniales emblemáticos del país: el castillo de Cardona, el teatro romano de Tarraco, la colonia Sedó, la ciudad ibérica de Ullastret y el yacimiento andalusí del Pla d'Almatà.

Una ampliación de 'Los ojos de la historia', que seguirá profundizando en la relación entre tecnología, memoria y paisaje cultural, haciendo más accesible y significativa la comprensión del pasado gracias a la realidad virtual.