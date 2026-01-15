Redacción Cataluña 15 ENE 2026 - 15:03h.

Los conductores redujeron drásticamente la velocidad y afortunadamente no se produjo ninguna desgracia

Un nuevo sistema detecta animales en la carretera y alerta a los conductores

BarcelonaSufrir retenciones por la aparición de tres cabras en medio de la carretera es la situación que han tenido que afrontar con sorpresa los conductores a su paso por la C-33, a la altura de Montcada i Reixac (Barcelona).

Los hechos ocurrieron este miércoles entre los puntos kilómetros 83 y 81, cuando un grupo de tres cabras entró en la vía en plena hora punta de la tarde, según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico (SCT).

Esta irrupción pilló de imprevisto a los conductores, que tuvieron que reducir drásticamente la velocidad para evitar que se produjera ninguna desgracia. Afortunadamente, tampoco se registró ningún accidente de tráfico y las cámaras de tráfico captaron a los tres ejemplares cruzando la carretera.

La aparición provocó kilómetros de retenciones, que complicaron la entrada a Barcelona durante media hora en una carretera que, también de entrada a la capital catalana, sufrió otro tipo de percance. En este caso, un carril quedó cortado por un vehículo averiado, aunque tampoco se produjo ningún accidente.

¿Qué hacer si nos encontramos con un jabalí en la carretera?

En el caso de toparnos con un animal cruzando la calzada, la Guardia Civil recuerda que debemos evitar dar un volantazo ya que se trata de una maniobra peligrosa que puede provocar una salida de vía o, incluso, invadir el sentido contrario e impactar contra otro vehículo.

Así pues, si la colisión es inevitable, se debe pisar el freno a fondo y tratar de chocar en ángulo, no frontalmente. Tras sufrir un accidente con un animal, el conductor debe detenerse en una zona segura, señalizar la parada, ponerse el chaleco reflectante y llamar a emergencias sin acercarse al animal herido.

España duplica en una década los accidentes de tráfico con animales

España registró 36.087 accidentes de tráfico con animales en las carreteras en 2024, lo que supone un tercio del total de los accidentes notificados (32,1%) y el doble que en 2015 cuando se notificaron 18.587. En total, fallecieron 8 personas, otras 58 fueron hospitalizadas por las heridas causadas y 804 que no requirieron de hospitalización.

La investigación, encargada por la DGT, pone de relieve que en un 1,5% (549 siniestros) de los casos hubo alguna víctima. El tipo de siniestro más habitual fue el atropello a animales, con un 98% de los casos frente a las salidas de vía, con un 1%. Estos últimos son consecuencia de los volantazos, algo que "nunca hay que hacer". Ante estos siniestros hay que "agarrar el volante muy fuerte, frenar lo más intensamente que se pueda, pero nunca intentar dar un volantazo".

Respecto a la tipología de la fauna implicada en los siniestros, el 86% fueron incidentes con animales silvestres: jabalíes (42%), corzo (32%) y animales caninos (8%). Los días de mayor siniestralidad son el fin de semana y los lunes. En este último caso, los autores deducen que es como consecuencia de la actividad cinegética del fin de semana que "provoca el movimiento de los animales".