Así lo ha señalado la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat de Cataluña, Sílvia Paneque

Última hora del accidente de trenes en Adamuz, Barcelona y Girona

La Generalitat de Cataluña apunta al “desprendimiento de un talud” como “principal hipótesis” del accidente de tren ocurrido durante la noche de ayer, martes 20 de enero, después de que un convoy de Rodalies colisionase contra un muro de contención en la vía en Gelida, Barcelona. En el suceso murió un maquinista en prácticas que estaba en la sala de mandos con otros tres integrantes, mientras que 37 personas resultaron heridas.

El accidente, ocurrido en pleno luto oficial por la tragedia que sacudió el domingo a Adamuz, Córdoba, tras el descarrilamiento de un tren Iryo y un Alvia, –lo que se ha cobrado la vida de 43 personas hasta el momento–, ahonda en lo que ya es un dolorosísimo drama ferroviario. Ayer, además, también descarriló otro tren en Girona por la salida de un eje al colisionar con una roca caída en la vía en lo que se cree como otra consecuencia del fuerte temporal de lluvias que ha sacudido a Cataluña con la borrasca Harry.

La Generalitat apunta a la principal hipótesis del accidente ferroviario en Gelida

Según la Generalitat, en lo que respecta al fatal accidente ferroviario del tren de Rodalies en Gelida, Barcelona, tras chocar un convoy de la línea 4 con un muro de contención en la vía, “el desprendimiento se produjo justo cuando pasaba el tren”.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a Catalunya Ràdio, la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, que ha lamentado el fallecimiento de una persona en el siniestro: un joven de 28 años, natural de Sevilla, que estaba en formación en prácticas.

Los hechos, ocurridos en una jornada marcada por las fuertes lluvias en la región, provocaron la decisión de Adif de suspender el servicio de Rodalies en toda Cataluña, manteniéndose así hasta que no sea completamente segura la vuelta a la circulación.

Al respecto, el Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT) se ha reunido esta mañana para valorar la situación y las decisiones a tomar.

Durante toda la noche, los servicios de Emergencias han trabajado en la zona para garantizar que no quedaban pasajeros atrapados, estabilizar el muro y asegurar el área.

Según ha detallado Sílvia Paneque, como es habitual, se están haciendo pruebas de circulación en la red. Más allá de la valoración de los daños en la infraestructura en el punto del siniestro, se están analizando otros tramos. Al respecto, Paneque ha indicado que, a primera hora, solo había árboles y piedras caídas en algunos puntos de Rodalies.

Los heridos en el accidente de Rodalies en Gelida, Barcelona, evolucionan bien

Aseverando que no se reanudará el servicio hasta que se pueda garantizar que se presta con la “máxima seguridad”, respecto a los heridos en el accidente de Gelida ha añadido que evolucionan bien, por lo que no se teme por sus vidas.