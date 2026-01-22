Rodalies ya ha puesto en marcha la R2 norte y espera tener todas las líneas activas este viernes

Accidentes ferroviarios en España: El informe de la Guardia Civil sobre el accidente de Adamuz incluye las dos cajas negras y múltiples declaraciones

Compartir







El Govern y los principales sindicatos de maquinistas han alcanzado un acuerdo para restablecer la circulación de Rodalies en Catalunya, interrumpida desde el accidente de un tren en Gelida que el martes por la noche causó la muerte de un maquinista y dejó varios heridos.

Este restablecimiento, sin embargo, no será efectivo hasta que se realice una revisión conjunta de todas las líneas de Rodalies por parte de personal de Renfe, Adif y maquinistas. Rodalíes ya ha puesto en marcha la R2 norte, que conecta Maçanet Massanes con el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con paso por Granollers Centre y espera tener todas las líneas activas este viernes, pero nadie da nada por seguro. Porque esta revisión, según informa Carol Gramunt, va a complicar la movilidad en Cataluña que no se retomará la circulación de trenes de Rodalíes hasta que se certifique la seguridad aunque, sea como fuere, será de forma progresiva.

Hay más autobuses, pero es complicado descongestionar el tráfico

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha evitado comprometerse a que este viernes a las 6 ya habrá servicio y se ha remitido al avance de las inspecciones. El Govern había anunciado el restablecimiento paulatino del servicio para esta mañana a las 6 horas, pero solo se han presentado al trabajo 6 maquinistas de una plantilla de 140.

Los usuarios no saben cuánto tiempo más tendrán que seguir buscando alternativas porque a pesar de que esta tarde las partes han llegado a un acuerdo, los maquinistas piden que se revise toda la red antes de volver a los trenes y eso lleva tiempo. En la estación de rodalíes todo el mundo sabe que hoy no circulan los cercanías pero ¿mañana?

Muchos usuarios no cuentan con ello. Ayer Adif ya presentó pruebas de que todo es seguro, pero se sigue avanzando en medidas complementarias. Medidas que consisten en volver a revisar las 13 líneas de rodalías. Eso es lo que ya se está haciendo. Irán avisando cuando estén listas. Así que puede que este viernes operen unas líneas sí y otras no. O ninguna, o todas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los usarios vuelven a sufrir los problemas de Rodalíes. "Es muy difícil llegar a trabajar". Algunos reconocen que han tardado tres horas en llegar a Barcelona. Los atascos se han repetido esta tarde.

La Generalitat amplía la línea de autobuses interurbanas con cien más

La Generalitat de Cataluña ha decidido ampliar con cien autobuses más las líneas interurbanas de todo el territorio como medida de refuerzo de la movilidad hasta que puedan "certificar la normalidad en el ámbito de Rodalies (Cercanías)", en su segundo día consecutivo sin servicio. Así lo ha confirmado este jueves en rueda de prensa la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Estos autobuses se desplegarán de la siguiente manera: 11 autobuses en Tarragona y Terres de l'Ebre; 2 en Lleida; 23 en Barcelona y Baix Llobregat; 15 en Garraf; 15 en Maresme; 11 en Vallès Occidental; 15 en Vallès Oriental; 3 en Berguedà; 3 en l'Alt Penedés y 6 en Girona.

Aparte de la ampliación de autobuses, Sílvia Paneque ha confirmado que mantendrán todas las medidas adicionales para facilitar la movilidad hasta que el servicio de Rodalies "vuelva a funcionar con normalidad".

Estos servicios incluyen un incremento de las frecuencias de Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC) en las líneas del Vallès y a Martorell, que han visto un incremento del uso del 32 % y del 53 %, respectivamente.

Asimismo, ante el corte de un tramo de la AP-7 en sentido sur, se mantendrán levantadas las barreras de la C-32 en el Garraf y se levantará la restricción de circulación de vehículos sin etiqueta en las zonas de bajas emisiones.

En todo caso, el Govern ha recomendado el teletrabajo en los casos que sea posible.