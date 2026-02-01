Redacción Cataluña 01 FEB 2026 - 07:30h.

Los investigadores demuestran que un biomarcador clave permite anticipar la gravedad de la enfermedad y mejorar la toma de decisiones clínicas

BarcelonaUn estudio liderado por un equipo investigador de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona (URV) y el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) ha aportado una nueva herramienta para hacer frente a la malaria, la enfermedad parasitaria que causa más muertes en el mundo.

En países como España no es endémica, aunque cada año se diagnostican casos importados por contagiadas que vuelven de zonas donde la infección es habitual. Estos pacientes pueden evolucionar rápidamente hacia formas graves de la enfermedad, pero detectar a tiempo qué casos tienen mayor riesgo no siempre es fácil, especialmente en entornos donde la experiencia clínica es limitada y los síntomas iniciales son poco específicos.

Para hacer frente a este reto, los investigadores catalanes han desarrollado un sistema que combina tests rápidos de diagnóstico con el análisis de vídeo mediante un teléfono móvil, que "es capaz no sólo de detectar la infección, sino también de anticipar qué pacientes pueden desarrollar". El estudio se centra en el análisis de dos biomarcadores producidos por el parásito de la malaria: la proteína Pf HRP2, específica del parásito que suele generar la forma más grave de la enfermedad y la enzima pan-lactado deshidrogenasa.

Identificar los casos de mayor gravedad

Mediante inmunoensayos de laboratorio y tests de flujo lateral, similares a los test de embarazo o utilizados durante la pandemia, los investigadores han comparado la capacidad de ambos marcadores tanto para diagnosticar la malaria como para identificar los casos de mayor gravedad.

Los resultados muestran que, aunque Pf HRP2 es muy precisa para confirmar la infección, el biomarcador pan-pLDH es especialmente útil para distinguir a los pacientes con riesgo de enfermedad grave, incluso cuando se utiliza en tests rápidos sencillos. “Permite obtener información relevante para la toma de decisiones sin necesidad de equipamiento de laboratorio complejo”, explica Claudio Parolo, investigador Ramon y Cajal del Departamento de Ingeniería Química de la URV e investigador externo asociado a ISGlobal.

El avance se ha validado hasta ahora en entornos no endémicos, donde la malaria es poco frecuente pero potencialmente muy grave, y el acceso a herramientas diagnósticas especializadas a menudo se concentra en centros de referencia. Pese a ello, los investigadores consideran que la estrategia podría ser trasladable en el futuro a contextos endémicos, ya que "se basa en tests rápidos de bajo coste y en tecnologías ampliamente disponibles como el teléfono móvil".

Actualmente, el equipo sigue trabajando en la validación de los resultados en muestras más amplias y en entornos clínicos reales, con el objetivo de que, en un futuro cercano, un simple test rápido analizado con un móvil pueda convertirse en una herramienta estándar para la evaluación precoz de la malaria importada.

Cada año causa más de 200 millones de casos

La malaria, también conocida como paludismo, es una enfermedad causada por parásitos del género 'Plasmodium' y transmitida por mosquitos del tipo 'Anopheles', que cada año causa más de 200 millones de casos en todo el mundo, y más de 400.000 fallecimientos. Se trata de una enfermedad prevenible y curable, pero grave y en ocasiones mortal, que afecta especialmente a los niños y que es endémica en muchos países en desarrollo, sobre todo en África.

A pesar de los esfuerzos que se hacen tanto a nivel económico como y sanitario para el control de la enfermedad, la malaria sigue siendo una de las enfermedades que más mortalidad produce a nivel mundial, según explican los investigadores del Centro Nacional de Medicina Tropical (CNMT) del ISCIII. Según los datos del Informe Malaria World Report de 2019, en 2018 se produjeron 228 millones de casos de malaria en todo el mundo, la mayoría de ellos (un 93%) en África. Dos de cada tres fallecidos son niños.