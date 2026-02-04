Redacción Cataluña 04 FEB 2026 - 11:00h.

El consistorio catalán suspende de manera temporal el servicio ante el incremento de matrimonios a raíz de un cambio legislativo

Del 'sí, quiero' a esquiar: las 'emociones de blanco' de Clàudia y Jordi, la pareja que organiza bodas en la nieve

BarcelonaDarse el 'sí, quiero' por la vía civil en Argentona (Barcelona) se ha convertido en un complejo sueño de unión y compromiso que se formaliza mediante una serie de trámites administrativos obligatorios, después de que el consistorio de la localidad catalana haya decidido dejar de celebrar bodas ante el incremento de matrimonios a raíz de un cambio legislativo y la limitada disponibilidad de los cargos electos.

Esta situación ha llevado al Ayuntamiento de Argentona a reorganizar el servicio de matrimonios civiles, que ha generado controversia en el municipio, donde los interesados en casarse por la vía civil deberán esperar hasta que se reanuden las celebraciones.

"A raíz del cambio normativo derivado de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, que ha trasladado íntegramente a los ayuntamientos la competencia para oficiar matrimonios civiles, el consistorio inició un proceso de análisis para valorar posibles alternativas que permitieran garantizar este servicio municipal", ha matizado el consistorio en un comunicado.

Incremento "significativo" de la carga administrativa

Ante esta situación, el Ayuntamiento envió el pasado 19 de enero un correo electrónico a "todos los concejales" de la oposición solicitando su colaboración para explorar posibles fórmulas de apoyo ante el incremento "significativo" de la carga administrativa y organizativa que ha conllevado este cambio legal.

Según han explicado, la "única respuesta" que recibieron fue la del grupo municipal del Partido Popular: "Comunicó que no contaba con disponibilidad para asumir esta tarea. Ningún otro grupo municipal dio respuesta a la petición formulada".

Sin más bodas civiles en los próximos meses

Una situación que llevó al consistorio a decidir la suspensión temporal de la programación de nuevos matrimonios civiles, que "responde exclusivamente a la necesidad de reorganizar el servicio para poder retomarlo con garantías, y en ningún caso supone su eliminación".

"El Ayuntamiento quiere dejar claro que, en todo momento, ha actuado con voluntad de transparencia, diálogo y responsabilidad institucional, priorizando la calidad del servicio y una gestión ordenada ante una situación sobrevenida y ajena a la voluntad del gobierno municipal", han añadido sobre una decisión temporal, por lo que siguen trabajando para "definir una solución estable" que permita retomar las celebraciones en los próximos meses.

Durante este período se evaluará la posibilidad de reanudar las celebraciones a partir del próximo mes de septiembre, por lo que las personas interesadas deben enviar un correo al consistorio. De este modo, las solicitudes recibidas se añadirán a una lista de espera y los interesados serán contactados por orden de recepción, en caso de que puedan reanudarse las celebraciones.

Entre cuatro y seis horas de dedicación por boda

El personal municipal se encarga de la atención a las parejas, comprobación de la documentación, redacción de los decretos y tramitación del acta correspondiente ante el Registro Civil. Paralelamente, los concejales y concejalas asumen tareas como las reuniones previas con las parejas, la preparación del guion y el oficio de la ceremonia.

El tiempo de dedicación para cada boda puede situarse entre las cuatro y las seis horas por cargo electo, ya que la preparación del acto requiere una atención personalizada y una esmerada coordinación de todos los detalles de la ceremonia: "Esta elevada carga de trabajo, sumada a las limitaciones de agenda, ha llevado al consistorio a tomar la decisión de suspender temporalmente las nuevas celebraciones".

Por otra parte, para compensar parcialmente las horas de gestión administrativa que comporta este servicio, el Ayuntamiento ha instaurado recientemente una nueva tasa, con un coste estimado de entre 70 y 90 euros, destinada a cubrir parte de los gastos derivados del tiempo que le dedican tanto el personal municipal como los cargos electos.

El coto a las bodas en otro rincón de España

En Torredolones, el Ayuntamiento, que gobierna el PP, subió las tasas de las ceremonias civiles hasta un 48%. La polémica estaba servida en la localidad madrileña, en la calle y a nivel político. La alcaldesa dijo que estaba harta de la “barra libre de bodas”.

La concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Torrelodones, Concha Pastor, explicó en declaraciones al programa La Mirada Crítica de Telecinco que las tasas por la celebración de bodas en el Consistorio no se subían desde 2018.

Así casarse en el Ayuntamiento de Torrelodones de lunes a viernes subió un 48%, pasando de costar 140 euros, desde 100 que se pagaban antes. Las bodas los sábados cuestan un 22% más. Antes estaban en 515 euros y ahora están en 630. El Consistorio dice que trata de dignificar el trabajo de los ediles. Sin embargo, desde la oposición que ejerce el PSOE, hablaban de afán recaudatorio.