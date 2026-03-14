Iván Sevilla 14 MAR 2026 - 11:12h.

El principal investigado fingía una relación afectiva con la víctima, quien le entregaba importantes cantidades económicas para invertir

Los tres detenidos habrían movido casi 760.000 euros en operaciones bancarias y causado un perjuicio que rondaría los 500.000 euros

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BarcelonaObtenían dinero con estafas amorosas cometidas sobre sus víctimas con la promesa de usarlo para inversiones inmobiliarias que eran falsas realmente. La Guardia Civil ha desmantelado al grupo en Barcelona.

Según informa este 14 de marzo el instituto armado, ha detenido a tres personas en la denominada 'Operación Varkov' que ha descubierto un perjuicio económico a las afectadas que podría llegar a los 500.000 euros.

Además, los miembros de la trama habrían movido casi 760.000 euros a través de más de 500 operaciones bancarias. Los agentes han embargado un total de 33 cuentas y seis inmuebles.

También han bloqueado distintas operativas financieras, aparte de intervenir dos vehículos, dispositivos electrónicos, documentación societaria, contratos simulados y otros documentos relacionados con los hechos.

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Realizaron tres registros a dos domicilios y a una oficina mercantil de una empresa en el desarrollo de la actuación que la Benemérita llevó a cabo tras la investigación después de una denuncia de una víctima.

Fingía tener una relación con la mujer, de quien conseguía dinero

La mujer relató a los agentes que había sido presionada por su pareja sentimental para que invirtiese importantes sumas de dinero en un supuesto proyecto inmobiliario de alta rentabilidad.

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El hombre y principal investigado de la organización criminal fingía tener una relación afectiva con ella para ganarse su confianza primero durante años. Aprovechaba esto para conseguir su objetivo delictivo.

No era otro que destinase sus recursos económicos a una inversión que nunca llegaba a materializarse. Según averiguaron los investigadores, había otras dos personas implicadas que colaboraban con el sospechoso.

Una de ellas tenía con él una relación empresarial y habría participado en la gestión de la compañía relacionada con el movimiento del dinero que se estaba investigando.

Uso de un testaferro y varias sociedades para dar apariencia legal

La otra habría actuado como testaferro, apareciendo formalmente en algunas gestiones para dificultar la identificación de los verdaderos responsables, así como el destino final del dinero.

En la investigación, la Guardia Civil comprobó que las cantidades que movían eran incompatibles con la actividad que tenía declarada la empresa y a la que se dedicaba.

Además, usaban varias sociedades para dar apariencia legal a las operaciones financieras y complicar el seguimiento de los movimientos económicos. El caso sigue abierto por posible implicación de más gente.

Desde la Sección de Instrucción Plaza nº 30 del Tribunal de Instancia de Barcelona y la Unidad de Policía Judicial de Cataluña han llevado la operación por presuntos delitos de estafa agravada, apropiación indebida y blanqueo de capitales.