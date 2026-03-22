Asun Chamoso 22 MAR 2026 - 18:29h.

El proyecto nace por la primera alumna sorda del Grado de Periodismo de la UPF

El sonido personalizado se consigue con IA y un modelo ético de donación de voz

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BarcelonaEl proyecto pionero nace para dar respuesta a la necesidad de la primera alumna sorda que cursa el Grado de Periodismo de la Universidad Pompeu Fabra en los 34 años de la titulación. La estudiante planteó participar como una más en el taller de radio en la asignatura de primero “Teoría y técnicas del periodismo audiovisual”.

Así ha nacido la primera herramienta para que personas sordas signantes puedan hacer radio con una voz sintética personalizada. Una vía que abre el camino a una radio inclusiva con un instrumento que combina la inteligencia artificial con un modelo ético de donación de voz.

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El equipo docente buscó una solución tecnológica y así nació una alianza con la empresa We Are Mortensen para desarrollar un prototipo para transformar la lengua de signos catalana en una voz personalizada. "El prototipo ya funciona. Ahora hay que afinarlo: el corpus, la computer vision, el modelo de lenguaje y, más adelante, habrá que explorar emociones con la voz; pero ya está disponible para cualquier usuario, sólo hace falta personalizarlo", afirma Roger Cassany, jefe de estudios del Grado de Periodismo de la UPF e investigador principal del proyecto.

Un prototipo que está dando sus primeros resultados. "Hemos conseguido que el estudiante, que tuvo que cursar la asignatura de primero a través de su intérprete, ahora pueda tener una participación directa en el Taller Integrado de Periodismo de tercero, que incluye quince horas semanales de radio", señala el profesor del Departamento de Comunicación de la UPF, director del Grado en Periodismo y otro investigador principal, Marcel Mauri.

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Donación de voz

SignarIA propone crear una identidad radiofónica ética para personas sordas signantes a partir de la figura del donante de voz. El sistema combina la impronta sonora latente de la persona sorda y la prosodia y la articulación de la persona donante, a menudo un familiar. El resultado final es una voz sintética personalizada con el potencial timbre de la persona usuaria.

La nueva herramienta capta signos de la lengua de signos catalana (LSC) a partir de computer vision y un modelo adaptado de lenguaje (LLM), emitiendo la voz sintética personalizada en tiempo real. Así la persona sorda signante pueda tener una presencia directa participando en el taller de radio de la facultad de Periodismo.

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El proyecto también ha servido para poner en marcha dos grupos: uno con personas sordas signantes para analizar los usos potenciales y valorar su impacto, y el otro con profesorado de la Facultad de Comunicación para explorar la aplicación de la tecnología en las aulas y en los locutorios de radio.

Reto lingüístico

Además, se ha creado una metodología innovadora para crear datos sintéticos: la conjugación de verbos en LSC. Este avance permite generar ejemplos lingüísticos de forma sistemática y escalable, convirtiéndose en un recurso clave para el procesamiento de esta lengua. Xavi Vinaixa, responsable técnico del proyecto, señala: "El gran reto ha sido la escasez de datos con los que cuenta una lengua doblemente minorizada como la LSC, y todo lo que hemos tenido que inventar para superar ese obstáculo". Esta limitación ha motivado al equipo a descubrir nuevas metodologías y ofrecerlas a la comunidad científica.

La herramienta pionera, que va a abrir nuevos caminos, se ha presentado en una jornada en el campus Poblenou de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Además, el acto ha continuado con la mesa redonda 'Periodismo e inclusión, la asignatura pendiente' que ha generado un debate sobre la falta de representación de las personas sordas en los medios de comunicación y el potencial transformador de la innovación tecnológica cuando se pone al servicio de los derechos lingüísticos y la inclusión.