Asun Chamoso 22 MAR 2026 - 05:30h.

El Área Básica de Salud receta el tenis mesa para enfermos de Parkinson y Alzheimer

Los beneficios del tenis mesa son tanto físicos como emocionales para los participantes

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GironaEl tenis mesa ha dado un vuelvo a la vida de Dolors Jiménez Aynié, enferma de Parkinson, en tan solo dos meses: "Me ha cambiado la vida". En 2015 empezó a notar temblores y sentir angustia. Tras cinco años de incertidumbre, llegó el diagnóstico: tenía Parkinson. Dolors recuerda que "estaba hundida, casi no salía de casa porque perdía el equilibrio y me sentía sola en mi enfermedad pese al apoyo de mi familia".

Hasta que le propusieron desde el Área Básica de Salud de L'Escala (Girona) incorporarse a las clases de tenis mesa para enfermos de Parkinson en el club de la localidad. "El primer día que fui no me podía levantar de la silla y tenía como agorafobia al ver tanta gente. No me podía mover y tenía ansiedad. Al día siguiente, volví y ya jugué".

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Y desde entonces, su vida ha mejorado: "Tengo más alegría e ilusión. Tengo ganas de venir, estar con los compañeros y de salir". Dolors no solo ha mejorado su equilibrio. Ahora se siente acompañada en su enfermedad.

La necesidad de crear una asociación

Esa soledad también la sintió Joaquim Figueras, presidente de la Asociación de Enfermos de Parkinson L'Escala (AMPLE). Así recuerda cómo estaba cuando empezó: "Caminaba con dificultad y me encontraba solo porque te sientes diferente". El tenis mesa le ha traído una mejor calidad de vida porque camina mejor y también le ha subido la autoestima: "Es un deporte muy completo que te libera de tus limitaciones como enfermo", explica.

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En el club Joaquim se dio cuenta de la necesidad de crear una asociación: "Para sociabilizar entre nosotros y como detrás nuestro vendrán más personas que también lo tendrán, abrimos un camino para que no estén solas ni se sientan solas".

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El tenis mesa entró en las vidas de Dolors y de Joaquim por la iniciativa del club de tenis de L'Escala. "Está en máxima competición y tenemos una responsabilidad social. Se habló con la Área Básica de Salud para explicarles que se está popularizando el tenis mesa para enfermos de Parkinson porque ayuda a ralentizar la enfermedad, mejora la movilidad, los reflejos y la coordinación. Incluso hay campeonatos adaptados a la enfermedad de Parkinson", asegura Joan Farràs, del Club CER L'Escala.

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Hasta ahora el tenis mesa, en L'Escala, lo practican 18 alumnos, ocho con Parkinson y diez con Alzheimer. "Es un ejercicio de movimientos rápidos, se coordinan piernas y brazos con la vista, se mueven adelante y atrás y hay movimientos laterales que son poco habituales. En pocos segundos, golpeas la pelota y te mueves", describe Farràs.

El programa es un éxito y faltan mesas

El programa es un éxito y faltan mesas. La clave son sus beneficios. "Aporta mejoras en la coordinación, en el equilibrio, los reflejos, estimula el cerebro, mejora la coordinación entre los ojos y las manos, la fuerza, el control del abdomen, el caminar, les ayuda a vestirse, a levantarse de la cama, y su escritura es mejor porque disminuye el temblor", detalla Anna Tudela, fisioterapeuta de ABS L'Escala.

Ella asiste a cada clase de una hora, una vez a la semana, en la que un participante juega con un colaborador del club. Golpe a golpe, mejora su estado físico: "Los movimientos de pala les hace estar pendientes de la pelota y esa estimulación visual mejora los movimientos repetitivos".

En poco tiempo ya han notado cambios, según explica Tudela: "Los más afectados, al principio, era por el control de tronco. Una persona estaba muy lateralizada y ahora camina y se sienta con el tronco recto. Con otros, trabajaba el equilibrio y yo estaba al lado y ahora lo hacen solos".

A ese bienestar físico, se suma otro tan importante como sentían Dolors y Joaquim: el emocional. Así lo confirma José González, referente Bienestar emocional comunitario ABS L'Escala: "Mejora la sociabilidad y el estado de ánimo. Es un deporte fácil de practicar, se ríen, comparten, les motiva ir a la actividad y así tienen ganas de hacer otras actividades".