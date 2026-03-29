Tres personas, entre ellos dos menores, han resultado heridas al caerles encima la lámina de un camping de Camarasa, Lleida

Última hora de los vientos huracanados que azotan a gran parte de España: tres heridos en un camping de Lleida, dos de ellos menores de edad

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CamarasaTres personas -una mujer y dos menores-, se encuentran heridas en estado menos grave al ser alcanzadas por la lámina de una techumbre que el viento ha arrancado en un camping en Camarasa (Lleida).

Fuentes de Protección Civil han informado a EFE de que el suceso ha ocurrido este mediodía como consecuencia del temporal de viento que sopla este domingo en Cataluña, y que en el lugar del accidente trabajan en estos momentos diversos cuerpos de emergencias. Sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) han trasladado a la mujer, de 60 años, en estado menos grave al hospital Arnau de Vilanova, en Lleida, y están atendiendo a dos menores.

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El viento alcanza los 160 km/h en Portbou, Girona, y el 112 registra cientos de llamadas en Cataluña

El episodio de fuerte viento en Cataluña este domingo ha dejado 601 llamadas al teléfono de emergencias 112 hasta las 12 horas y las rachas máximas, de 160 kilómetros por hora (km/h), se han registrado en Portbou (Girona), ha informado Protecció Civil en un comunicado.

Se mantiene activado el plan Ventcat y las previsiones indican que el episodio se alargará hasta el martes, con viento fuerte en el extemo sur, en el Baix Ebre y el Montisà (Tarragona) y la franja norte, en el Pirineo y Alt Empordà (Girona).

Según el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) se esperan rachas de viento superiores a los 125 km/h este domingo, con especial afectación en el tercio norte y en el este, concretamente en las comarcas del Alt Empordà (Girona), Berguedà (Barcelona), norte de la Cerdanya (Girona), Garrotxa (Girona), Ripollès (Girona) y Solsonès (Lleida) y el viernes se envió una alerta de Protecció Civil a los móviles de estas zonas.

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Los bomberos reciben 506 avisos por el viento en Cataluña hasta las 13 de este domingo

Los Bombers de la Generalitat han recibido 506 avisos hasta las 13.00 de este domingo por los fuertes vientos en Cataluña, informan en un mensaje en 'X'.

La mayoría de avisos, 381, se han registrado en la Región de Emergencias de Girona, donde hay 4 carreteras cerradas por la caída de árboles: la GI-502 en Darnius, la GIV-5221 en Montagut-Camprodon, la GIV-5232 en Tortellà-Montagut y la GIV-5234 en Beuda.

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Protección Civil, que mantiene el plan Ventcat en fase de alerta, ha señalado que las rachas de viento se han intensificado este domingo y que el episodio se alargará hasta el martes.

Carreteras afectadas

El Servei Català de Trànsit ha informado que a causa del viento y la caída de árboles hay una docena de vías afectadas y se encuentran cortadas en los dos sentidos la C-61 en Arenys de Mar (Barcelona), la GI-502 en Darnius, la GI-503 en Maçanet de Cabrenys, la GIV-4011 en Campelles, la GIV-5221 entre Montagut y Camprodon, la GIV-5232 entre Tortellà y Montagut y la GIV-5234 en Beuda, en Girona.

Los Mossos d'Esquadra colaboran en la señalización de los cortes y la derivación del tráfico en los puntos con cortes de vía por la caída de árboles y otras incidencias meteorológicas.