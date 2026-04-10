Así hay que rellenar el borrador de la renta para ahorrar si estás cuidando a un familiar en Sabadell

En Cataluña se suman la deducción por obras de adaptación de la vivienda por razones de discapacidad

Buenas noticias para la Renta de quien cuide un mayor en casa en A Coruña: estas son las novedades

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Cada año, cuando comienza la campaña de la renta, decenas de miles de familias en toda España abren su borrador, lo confirman casi sin releerlo y, al hacerlo, pierden un dinero que les correspondía. Ningún error es más frecuente ni más costoso que ese, especialmente para quienes tienen a cargo un familiar mayor o con discapacidad. La campaña de la declaración de la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2025 ha arrancado oficialmente el 8 de abril de 2026, y el plazo se extiende hasta el 30 de junio.

El punto de partida es entender por qué el borrador falla precisamente en estos casos. Aunque Agencia Tributaria incorpora parte de la información disponible en el borrador, aún hay muchas deducciones autonómicas que dependen de datos que Hacienda no tiene registrados, como determinadas situaciones familiares, que requieren que el contribuyente introduzca manualmente la información. Sin ir más lejos, si cuidas a tu madre en tu casa de Sabadell, Hacienda probablemente no lo sepa, y no lo va a reflejar.

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El primer bloque que revisar

El instrumento central para quienes conviven con un padre, una madre o un abuelo es el mínimo por ascendientes. Los ascendientes deben cumplir los siguientes requisitos para dar derecho a la aplicación del mínimo correspondiente: que el ascendiente sea mayor de 65 años a la fecha de devengo del impuesto o, cualquiera que sea su edad, tenga un grado de discapacidad igual o superior al 33%; que conviva con el contribuyente al menos la mitad del período impositivo; que no haya obtenido en el ejercicio rentas superiores a 8.000 euros anuales, excluidas las exentas; y que no presente declaración del IRPF con rentas superiores a 1.800 euros.

Si se cumplen esas condiciones, la cuantía del mínimo personal por ascendiente es de 1.150 euros anuales para ascendientes mayores de 65 años, y de 1.400 euros anuales adicionales para los mayores de 75 años. Dos cifras que, sistemáticamente, no aparecen en el borrador salvo que el contribuyente las haya declarado previamente.

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El segundo bloque del borrador que hay que revisar

Si el familiar a cargo tiene reconocida una discapacidad, el impacto fiscal se multiplica. El mínimo puede incrementarse en 3.000 euros adicionales si se acredita que la persona con discapacidad necesita ayuda de terceras personas, tiene movilidad reducida o un grado de discapacidad igual o superior al 65%. En total, el grado de discapacidad determina la cuantía: 3.000 euros anuales si el grado es igual o superior al 33% e inferior al 65%, y 9.000 euros anuales si el grado de discapacidad es igual o superior al 65%. Estos datos se consignan en las casillas 517 (parte estatal) y 518 (parte autonómica).

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Sobre esas cuantías se erige un beneficio adicional de naturaleza diferente: si tienes un ascendiente con certificado de discapacidad a tu cargo, puedes aplicar una deducción de hasta 1.200 euros al año. Esta deducción por ascendiente con discapacidad se refleja en las casillas 636 y 637.

Lo que Cataluña añade

Vivir en Cataluña no activa una deducción autonómica específica por el cuidado de familiares, pero sí ofrece un beneficio diferencial para quienes realicen obras de adaptación de la vivienda por razones de discapacidad. En Cataluña, el tramo autonómico de la deducción por obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual es del 15%, frente al 10% del tramo estatal. Si se ha ampliado la puerta del baño, instalado una rampa o adaptado el acceso, ese gasto puede desgravarse.

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La Agencia Tributaria de Cataluña confirma las deducciones del tramo autonómico para el ejercicio 2025, entre las que figuran la deducción por rehabilitación de la vivienda habitual, con lo que conviene verificar si las obras de adaptación realizadas durante 2025 cumplen los requisitos para acogerse a ese porcentaje mayor.

Sabadell y el peso de los datos

La magnitud del problema no es anecdótica. La población mayor de 65 años en Sabadell es de 40.120 personas, el 18,1% del total. Muchas de esas personas viven con sus hijos o con otros familiares que las cuidan y que, sin saberlo, están dejando sin reclamar beneficios fiscales perfectamente legítimos. En 2024, uno de cada cuatro hogares con personas mayores contaba con miembros en situación de dependencia, y solo un 38,4% de ellos recibía servicios de ayuda a domicilio. Más de 530.000 hogares en España siguen teniendo necesidades no cubiertas.

La declaración de la renta no resuelve ese déficit estructural, pero sí puede devolver parte del esfuerzo económico que supone. La condición es abrir el borrador, no confirmarlo a ciegas, e introducir manualmente los datos que Hacienda nunca pide sola.