La normativa interna del club, blindada a través de sus estatutos sociales, establece un filtro riguroso y económico, para ser presidente del Real Madrid.

Florentino Pérez convoca elecciones en la Junta Directiva del Real Madrid, se presenta y confirma que su salud es perfecta

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Florentino Pérez ha convocado elecciones en una rueda de prensa en la que ha criticado las dudas sobre su salud, a la prensa y la puesto en valor su trayectoria como presidente de la entidad. No dimite, lanza el órdago de unas nuevas elecciones a las que rea a presentarse a sus "enemigos". Y sí, es todo un reto hacerlo porque no es nada fácil. No cualquiera puede ser presidente del Real Madrid, aunque Florentino diga que el club es de sus socios.

La normativa interna del club, blindada a través de sus estatutos sociales, establece un filtro riguroso que garantiza que quien tome el mando posea un vínculo profundo y una solvencia económica incuestionable con la entidad madridista. Florentino sabe de la complejidad, por eso dice eso de "el que se quiera presentar, que se presente. Tengo dinero suficiente para presidir la entidad sin cosas raras". Estos son los requisitos clave:

Exigencia de la nacionalidad española: Es una manera de proteger el Real Madrid de los clubes estado. Cualquier persona que aspire a la presidencia debe acreditar al menos veinte años de vinculación ininterrumpida como socio del club. Los vicepresidentes deben sumar quince años de antigüedad y el resto de los miembros de la candidatura, un mínimo de diez años. Todo candidato que desee concurrir a las urnas debe presentar un preaval bancario que cubra, como mínimo, el 15% del presupuesto general de gastos del Real Madrid. Para la temporada 2025-2026, el Real Madrid aprobó un presupuesto récord de 1.248 millones de euros. Este respaldo debe concederse "con la única y exclusiva garantía del patrimonio personal" de los candidatos. Esto significa que no se pueden utilizar fondos de terceros ni de empresas externas para cubrir dicha cifra; debe ser el propio bolsillo del aspirante el que responda ante el club. El aspirante no puede ostentar cargos directivos en otros clubes de fútbol ni encontrarse en activo como jugador, árbitro o técnico en el momento de ser proclamado candidato oficialmente. Ser mayor de edad. Contar con plena capacidad de obrar. Estar al corriente del cumplimiento de sus deberes sociales y no estar sujetos a sanciones que lo inhabiliten para desempeñar sus funciones.

Dentro del plazo señalado deberán presentarse en el club y ante la junta electoral, por duplicado, las candidaturas que han de reunir los siguientes requisitos:

1. La expresión de, al menos, el presidente y de un número de vocales no inferior a nueve.

2. Estar suscrita por los candidatos con firma legitimada y manifestación formal de aceptación de la proposición.

3. Acompañar pre-aval bancario de cualquier entidad de crédito, banco o caja de ahorros registrada en el registro de entidades del Banco de España, garantizando como mínimo un quince por ciento (15%) del presupuesto general de gastos del club y en cuyo texto se hará constar que éste se convertirá automáticamente en aval definitivo en el caso de que dentro del procedimiento electoral actualmente en curso, resultase elegida dicha candidatura a presidente y junta directiva del Real Madrid Club de Futbol y una vez el candidato a Presidente del Real Madrid Club de Futbol tome posesión del cargo.

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4. En dicho aval deberá hacerse constar por la entidad de crédito, banco o caja de ahorros que lo emita, que el mismo ha sido concedido teniendo en cuenta el patrimonio personal de los candidatos, y con la única y exclusiva garantía del patrimonio personal de dichos candidatos a la junta directiva.

Los plazos electorales

Según los estatutos, el presidente actual y su junta tienen plenos poderes hasta que otra junta directiva salga elegida. En cuanto a los plazos, también están regulados en los estatutos.

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“Dentro de los dos días siguientes a que se produzca el hecho que motiva la necesidad de celebración de elecciones a presidente y junta directiva, la junta electoral acordará el inicio del proceso electoral mediante la apertura de un plazo de diez días naturales, a contar desde su publicación, a fin de que se presenten las candidaturas. El expresado acuerdo deberá anunciarse en el tablón de anuncios dispuesto al efecto en la sede social y publicarse en, al menos, dos periódicos de Madrid”.

La votación se realizará a los 15 días de haber proclamado a los candidatos y se realizará de 9:00 a 20:00 horas, mediante papeletas. En caso de que solo se presente un candidato, este será nombrado presidente sin necesidad de votación; mientras que si no se presenta nadie, se convocará una Asamblea General Extraordinaria en un plazo de 10 días. Por todo ello, y dependiendo del número de personas que se presenten, el Real Madrid contará con un nuevo presidente en aproximadamente 13 días.

Florentino Pérez llegó a la presidencia del Real Madrid por primera vez en el año 2000 tras imponerse a Lorenzo Sanz. Permaneció en el cargo hasta el año 2006, cuando dimitió, y volvió a ganar los comicios en 2009. Desde entonces, permanece al frente del club, habiendo ganado las elecciones por última vez en enero de 2025. Le quedaban dos años más de mandato.