Asun Chamoso 09 JUL 2026 - 17:31h.

El colegio English Academy Santa Claus anunció el cese a las familias el último día de matriculación

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BarcelonaEl centro privado English Academy Santa Claus, situado en la parte alta de Barcelona, ha cerrado por la venta del edificio. Una decisión que comunicaron a las familias de los 100 alumnos el mismo día que finalizaba el plazo de la matriculación escolar.

El Consorcio de Educación confirma que la escuela ha registrado una solicitud de cese de actividad el pasado 1 de julio, lo que obliga a los padres a buscar un nuevo colegio, muchos de ellos cerrados por vacaciones.

Según ha adelantado el diario 'La Vanguardia', el cierre llega porque el centro educativo estaba en régimen de alquiler y el propietario ha decidido poner el edificio a la venta por 3,7 millones de euros. Una decisión que las familias han conocido por un correo electrónico.

Situación excepcional

Ante esta situación, el Consorcio de Educación se ha puesto a disposición de las familias con la voluntad de facilitar soluciones. Para garantizar la continuidad de la escolarización de su alumnado, las familias que quieren optar a una plaza en un centro público o concertado, tal y como ya se les ha trasladado, pueden solicitarla a través del formulario habilitado en la web del Consorcio para solicitar plaza fuera del período de preinscripción, donde pueden exponer todas las circunstancias particulares que consideren relevantes para su valoración.

Como se trata de una situación excepcional, se ha previsto un seguimiento singularizado de cada caso que permitirá valorar, cuando proceda, las actuaciones que puedan facilitar la continuidad de la escolarización del alumnado afectado, "siempre dentro del marco del procedimiento de admisión y sin perjudicar, en ningún caso, los derechos de terceras personas", concreta el organismo.

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Asimismo, las familias se pueden dirigir a cualquiera de las oficinas de atención del Consorcio de Educación de Barcelona, que ya está informado, donde recibirán el apoyo para formalizar la solicitud y la orientación sobre las vacantes disponibles.

Por otro lado, los que opten por continuar la escolarización en un centro privado tendrán que dirigirse directamente al centro correspondiente para informarse del procedimiento de admisión.

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Colegio con educación trilingüe

La escuela English Academy Santa Claus era un centro privado que abrió sus puertas en 1965, situado en una casa de la parte alta de Barcelona. Ofrecía clases en las etapas de infantil y de primaria con una educación trilingüe en castellano, catalán e inglés. Todo el material didáctico estaba basado en el tipo de enseñanza que se lleva a cabo en Gran Bretaña.