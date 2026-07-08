Asun Chamoso 08 JUL 2026 - 06:30h.

La alumna de Reus (Tarragona), de 19 años, estudió primero de Bachillerato en Inglaterra

No puede apuntarse a Sociología pese al 9,4 de segundo de Bachillerato y el 8,5 de las PAU

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TarragonaAnhel es una estudiante de 19 años que tenía una ilusión. "Yo traduje la serie de Harry Potter al catalán. Mi hija Anhel se la sabe casi de memoria. El sueño de su vida era ir a estudiar a Inglaterra. Fue a la escuela donde iban sus primas, el Varndean College, cuando tenía 17 años para cursar primero de Bachillerato", recuerda su madre, Laura Escorihuela. Con buenas notas, volvió a casa para hacer segundo en el Institut Domènech i Montaner, en Reus (Tarragona), y solicitaron la convalidación de los estudios. Tras un año de trámites, al acabar el curso, la conselleria de Educación les informó que se la denegaban.

Una noticia inesperada que "implicaba que no tenía primero de Bachillerato y, como la matrícula de segundo estaba condicionada, tampoco tenía segundo. Y debía volver a hacer los dos cursos. Y eso que había sacado un 9,4, apta para matrícula de honor". Indignados, presentaron un recurso ante la Generalitat. "Cuando nos dijeron que tenía que repetir primero, nos quedamos de piedra: ¿Con su hermana de 15 años? ¿Una alumna con estas notas? Es absurdo. La hunden. No tiene sentido. Es humillante". Tras la denegación y con la vía administrativa agotada, "solo nos quedaban los tribunales. Y hemos ido".

Solicitaron unas medidas cautelares ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) "para que pudiera hacer ahora la Selectividad, si no seguro que perdía el curso. Y eso lo hemos conseguido". Una petición para realizar las PAU y continuar con su camino académico con la preinscripción universitaria y matricularse en la universidad, que les concedieron.

No apta con un 8,5

Gracias a las medidas cautelares, Anhel se presentó a las pruebas de acceso a la universidad. "Sacó un 8,5 de la parte general, pero no la consideran apta. Sus notas son provisionales. Están pendientes de acreditación definitiva. Nota de expediente: cero. Nota de las PAU: 8,5. Nota de acceso a la universidad: cero. Como no le han dado el título de Bachillerato, no le hacen la media porque, según ellos, no cumples los requisitos", precisa Escorihuela. A pesar de la nota que ha sacado en Selectividad, no ha podido apuntarse a Sociología, como deseaba. "La Generalitat recurrió y el TSJC ha levantado las cautelares. Por ello, Anhel no ha podido hacer la preinscripción".

La familia de Anhel ha recurrido esa decisión del tribunal porque quiere que "se continúen aplicando las cautelares hasta que no haya una sentencia sobre la cuestión de fondo" y, mientras tanto, pueda empezar la carrera universitaria. "Para no perjudicar a nadie, una solución podría ser que, mientras no haya sentencia, amplíen el número de plazas. Entre 110 y 111 no parece que haya mucha diferencia. Dejarla empezar y dar tiempo a la justicia, como han hecho en el País Vasco", indica.

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De forma paralela, "para que no tuviera que repetir los dos cursos, desde la Conselleria nos ofrecieron trasladar las notas de segundo a primero, examinarse de tres materias de primero cuyos temarios no tenían continuidad (exámenes que ha aprobado con sendos 9) y repetir 'solo' segundo. Dijeron que le guardarían las notas de segundo, pero son los profesores quienes tienen la última palabra; lo que está claro es que tendría que hacer Educación Física de primero y que la asistencia sería obligatoria". Una propuesta que "hemos aceptado a regañadientes para poder tener alguna cosa, pero añadimos una nota avisando de que no renunciábamos a la vía judicial".

Batalla legal

Así, en estos momentos, Anhel volverá a cursar segundo de Bachillerato, pero si "el TSJC decide mantener las cautelares, también hará primero de carrera". El siguiente paso de la familia será presentar una demanda para resolver la cuestión de fondo y solicitar la convalidación del primer curso de Bachillerato que hizo en Inglaterra.

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"Es una pesadilla. Anhel no lo entiende. Es muy luchadora. La remueve. Está convencida de que lo conseguiremos, pero a veces se hunde. Le costó mucho esfuerzo sacarse segundo de Bachillerato. No lo volverá a hacer. Antes dejará los estudios", asegura su madre. Su familia tampoco lo entiende: "Espero que la Generalitat entre en razón y solucionemos el problema como sea. Es absurdo que estemos en una batalla legal contra la Generalitat cuando nos tendrían que defender. Es cruel y humillante hacerla repetir segundo de Bachillerato y obligarla a sentarse en clase de 8 a 15 cada día con la nota que ha sacado. Si bloquean las convalidaciones, impiden que los jóvenes salgan a estudiar fuera y no es eso lo que pretende la normativa, sino todo lo contrario. No tiene sentido".

La denegación de la convalidación del curso en Inglaterra se basa, según explica Escorihuela, en que la normativa de convalidaciones del Ministerio de Educación con Reino Unido es de 1997 y establece que hay que acreditar el Year 12 y un diploma de una asignatura. En 2015 una reforma del sistema británico hizo que primero y segundo de Bachillerato vayan juntos y ese diploma no se obtiene hasta el final, tras realizar un examen externo. "O sea, que le piden un papel que no puede obtener porque no ha hecho los dos cursos. Obtenerlo habría sido posible de manera extraordinaria si lo hubiéramos sabido, pero la Conselleria no nos lo explicó y su página web no es clara. Dice que hay que 'superar' una asignatura. Pensábamos que con aprobarla había suficiente. No dice, o no decía en su momento, que hubiera que 'obtener' un certificado", lamenta.

Una situación que no es aislada. El Síndic de Greuges de Cataluña les ha informado de que cada año hay cuatro o cinco casos. "La síndica ha pedido una resolución favorable a Anhel y que modifiquen la información de la web para que estos casos no se repitan", concluye.