Asun Chamoso 11 JUL 2026 - 17:33h.

Sant Joan de Déu ha participado en un estudio europeo, que ha contado con 175 niños de seis hospitales

La experiencia visual redujo el estrés un 43% y las paradas durante la resonancia, un 63%

Compartir







BarcelonaLa resonancia magnética es una herramienta diagnóstica clave, pero puede resultar especialmente intimidante para los niños por el tamaño del equipo, el ruido y la necesidad de permanecer inmóviles durante hasta 40 minutos. Hasta el 66% de los pacientes pediátricos afirma sentirse ansioso durante esa prueba. Esa ansiedad o la sensación de claustrofobia pueden derivar en repeticiones de secuencias, procedimientos más largos y, en determinados casos, en la necesidad de valorar alternativas asistenciales como la sedación, bajo criterio del equipo clínico.

Con ese contexto, un estudio europeo, en el que ha participado el Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, ha analizado si una experiencia audiovisual diseñada específicamente para niños y niñas puede contribuir a que una resonancia magnética pediátrica sea más cercana, comprensible y llevadera para los más pequeños. Con estos materiales visuales, los niveles de estrés observados antes de la prueba se han reducido notablemente, y también el número de pausas durante la exploración.

PUEDE INTERESARTE Mueren varias personas por sarampión en Reino Unido mientras siguen aumentando los casos

La investigación, que ha contado con 175 niños de seis hospitales europeos, de entre seis y diez años, se ha centrado en pacientes que se someten a una resonancia magnética permaneciendo despiertos, una situación en la que el entorno, la preparación y el acompañamiento durante la prueba pueden influir en cómo viven la experiencia.

Dibujos adaptados

El estudio incorporó contenidos audiovisuales desarrollados, en colaboración con The Walt Disney Company, para una exploración de resonancia magnética, con ritmo visual pausado, música calmada y personajes familiares. Los niños y sus familias pudieron elegir entre personajes del universo Disney como Mickey y Minnie Mouse, superhéroes de Marvel, personajes de Star Wars, Princesas Disney y muchos más, que se reúnen por primera vez en un entorno diagnóstico. "Las historias y los personajes pueden ofrecer a los niños una conexión familiar en momentos que les pueden resultar difíciles o desconocidos", afirma Laura de Gracia, responsable de RSC y Comunicación Interna The Walt Disney Company Spain.

Unas salas, equipadas por Philips, con imagen, sonido e iluminación ambiental para crear un entorno más adaptado. "Este estudio refleja el valor de unir conocimiento clínico, tecnología sanitaria y diseño de experiencia para responder a una necesidad muy concreta: acompañar mejor a los niños durante una prueba compleja como la resonancia magnética", señala Miguel de Foronda, director general de Philips Ibèrica & IIG.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Menos estrés y paradas

Los resultados muestran que, en niños de seis a diez años, los niveles de estrés observados tras la exploración se redujeron un 43% en comparación con el momento previo a la prueba. Además, las pausas durante la resonancia magnética disminuyeron un 63% frente a los procedimientos realizados sin esta experiencia audiovisual. "Una experiencia audiovisual diseñada específicamente para el entorno de RM puede contribuir a reducir el estrés observado y a disminuir las pausas durante la exploración, desarrollando un flujo de trabajo más estable para los equipos clínicos", destaca Emili J. Inarejos, jefe del Servicio de Diagnóstico por la Imagen y uno de los autores del trabajo.

Diseños de espacios

Desde el punto de vista asistencial, la presentación del estudio refuerza la importancia de diseñar entornos sanitarios más adaptados a las necesidades emocionales y prácticas de los pacientes pediátricos. En pruebas como la resonancia magnética, donde la colaboración del niño es esencial, cada elemento puede contribuir a mejorar su vivencia y la de sus familias.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

“En el Hospital Sant Joan de Déu, la experiencia del paciente es estratégica y, por ello, desde hace casi dos décadas desarrollamos un conjunto de actividades que tienen objetivos de distracción y terapéuticos y que facilitan el proceso de adaptación a la hospitalización y a la enfermedad, y además favorecen la recuperación y el buen desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes”, afirma Mercè Jabalera, directora de Calidad y Experiencia del Paciente del Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.