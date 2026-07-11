La otra precandidata en el proceso de primarias, Silvia López Quivira, no ha alcanzado el mínimo necesario

López ha superado el máximo de avales solicitado al lograr más de 4.000 avales y duplicar los 2.092 apoyos exigidos

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MadridEl secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha sido elegido por los socialistas madrileños como candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid al superar el máximo de avales solicitados.

La otra precandidata en el proceso de primarias, Silvia López Quivira, miembro de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Madrid, no ha alcanzado el mínimo necesario, ha informado el PSOE de Madrid.

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Óscar López ha conseguido más de 4.000 avales

López ha superado el máximo de avales solicitado al lograr más de 4.000 avales y duplicar los 2.092 apoyos exigidos, el 15 % del censo de militantes, afiliados directos y miembros de Juventudes Socialistas de la región de Madrid.

El líder del PSOE-M liderará la candidatura socialista a la Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas de 2027 frente a la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, del PP.

López ha manifestado, a través de un mensaje en las redes sociales, que es un honor ser el candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid con el apoyo de la militancia, a la que ha agradecido "de corazón por los más de 4.000 avales, uno a uno".

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"Hoy empieza un tiempo nuevo. Lo más importante es siempre el equipo. Seamos valientes y ¡cambiemos Madrid!", ha escrito en X.

Una vez oficializada su candidatura, López ha protagonizado un acto con la militancia socialista en el municipio madrileño de Fuenlabrada, donde ha agradecido "la confianza depositada en él" y ha manifestado su deseo de liderar "un gobierno de progreso que se centre en los verdaderos problemas de la mayoría de sus habitantes".

López ha declarado que Madrid "lleva más de treinta años gobernada por una derecha insolidaria, injusta y corrupta que privatiza los servicios públicos para favorecer el negocio de unos pocos", algo que "está a punto de terminar".

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El ministro ha asegurado que tendrá entre sus prioridades "el problema de la vivienda", y ha avanzado su intención de reunir a todos los alcaldes y alcaldesas socialistas de esta comunidad para “conocer el suelo público y hacer el mayor plan de vivienda pública en la historia de esta región”.

Ha citado, como otro de sus "ejes centrales", la "defensa de los servicios públicos", y en concreto el objetivo de "devolver a la sanidad pública todo su reconocimiento y capacidad de acción".

“Frente al sistema perverso que hace que algunos gestores privados se enriquezcan con la salud de todos mientras los médicos se desdoblan para llegar a la atención de cada paciente en cada municipio de la Comunidad de Madrid, nosotros defendemos la buena gestión", ha dicho.

El incremento de la financiación de las universidades públicas, la creación de "una nueva industria ligada a la transformación digital" o el desarrollo de "políticas climáticas enfocadas a la adaptación de las ciudades y regiones" serán otros de los aspectos clave del programa electoral de López.

El plazo de presentación de precandidaturas terminó este viernes y la recogida de avales ha tenido lugar desde el pasado día 4 hasta este sábado.