Las aerolíneas están obligadas a dar desde el principio toda la información de precios en los billetes, así como los servicios que incluyen

La nueva normativa de la Unión Europea sobre los costes extras del billete de avión: de la selección de asientos al pago por la maleta de mano

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La reforma de los derechos de los pasajeros aéreos acordada por el Parlamento Europeo y el Consejo en junio de 2026 introduce cambios en el reglamento de 2004 que mejoran la protección de los viajeros sin que el alcance de estas modificaciones satisfaga a consumidores y aerolínea. Uno de los principales avances afecta a la claridad y transparencia del billete básico, que deberá incluir un desglose completo y comprensible de todos los conceptos que paga el viajero.

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La reforma responde a problemas detectados durante años por autoridades de consumo y asociaciones de viajeros que han denunciado de forma reiterada situaciones como:

Cargos ocultos que aparecían al final del proceso de compra.

que aparecían al final del proceso de compra. Servicios preseleccionados sin consentimiento del pasajero.

sin consentimiento del pasajero. Dificultad para reclamar cuando el billete se compraba a través de intermediarios.

cuando el billete se compraba a través de intermediarios. Falta de claridad sobre qué parte del precio correspondía a tasas obligatorias y cuál a servicios opcionales.

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Transparencia en el precio

Se evita así que los consumidores se encuentren con cargos inesperados durante el proceso de compra. La nueva normativa exige que las aerolíneas proporcionen información clara y completa sobre el precio del billete y los servicios incluidos, de forma que los pasajeros tengan la capacidad de identificar qué servicios están incluidos en la tarifa básica, qué suplementos se aplican por equipaje adicional, y qué opciones de precio existen y en qué se diferencian.

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Uno de los cambios más visibles afecta al contenido mínimo del billete básico. A partir de la entrada en vigor del reglamento, todas las compañías deberán incluir sin coste adicional un artículo personal —como bolso o mochila pequeña— y el equipaje de mano estándar. La Eurocámara ha exigido que esta información figure desde el primer momento del proceso de reserva, tanto en las webs de las aerolíneas como en buscadores y portales de intermediación, para evitar prácticas opacas y facilitar la comparación de precios.

Las aerolíneas podrán seguir ofreciendo tarifas más económicas para quienes renuncien al equipaje de mano, pero el precio del billete con este servicio deberá mostrarse siempre de forma clara y accesible.

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Además, las nuevas normas prohibirán que se pueda cobrar por corregir errores ortográficos en el nombre de los viajeros ni por la versión impresa de la tarjeta de embarque tras haber facturado. Se protege también el derecho de los pasajeros a obtener tarjetas de embarque en formato digital al facturar, sin tener que hacer una solicitud adicional ni tener una cuenta de usuario o una aplicación específica. Además, no se denegará el embarque a los pasajeros por el hecho de que utilicen su propia versión impresa de una tarjeta de embarque emitida digitalmente.

Otro cambio relevante afecta a los billetes de ida y vuelta ya que los pasajeros podrán utilizar el vuelo de regreso aunque no hayan usado el de ida, sin penalizaciones ni cargos adicionales.

Mayor claridad en los billetes

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola ,lo resumió así: los cambios aportarán “mayor claridad y previsibilidad” tanto para los viajeros como para las aerolíneas. En un sector marcado por la complejidad tarifaria, la reforma pretende que el billete básico sea, por fin, un producto comprensible desde el primer clic.

El Centro Europeo del Consumidor subraya que el acuerdo garantiza “precios transparentes” y mejora la información que deben recibir los viajeros.

La reforma ha sido adoptada formalmente por el Parlamento Europeo y el Consejo tras trece años de negociaciones. El texto recibió el visto bueno de los Veintisiete —con el voto en contra de España y Letonia— y fue firmado por Metsola y el ministro de Transportes de Chipre, Alex Vafeades, cuyo país ostenta la presidencia semestral de la UE, durante el acto que ha permitido la aprobación definitiva de esta reforma del reglamento de pasajeros de avión.

Una vez publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), la norma entrará en vigor y los Estados miembro dispondrán de doce meses para aplicarla plenamente.